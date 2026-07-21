Zi decisivă la Curtea de Apel în lupta din PNL dusă în instanță. Dosarul judecat azi / Trei procese au fost câștigate până acum de tabăra anti Bolojan

Curtea de Apel București judecă marți contestația pe care PNL a formulat-o împotriva deciziei Tribunalului București de a suspenda hotărârea privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă nouă echipă Bolojan.

Este prima dintre cele trei contestații pe care PNL le-a formulat împotriva ordonanțelor emise de tribunalele din București și Ilfov în favoarea taberei anti-Bolojan.

În 18 iunie, Tribunalul Ilfov a decis, în urma unui proces fulger, suspendarea deciziilor din ședința PNL în care partidul a anunțat că nu vrea să participe la „guvernul Veștea” și că-i va exclude pe cei care vor participa la guvernare.

În 1 iulie, Tribunalul București a suspendat hotărârea privind convocarea Congresului PNL din 21 iunie, la solicitarea celor 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan

În 8 iulie, Tribunalul București a decis suspendarea hotărârilor adoptate în cadrul Congresului PNL în urma căruia a fost aleasă noua conducere a partidului

Pe 27 iulie, la Tribunalul Ilfov are loc procesul celei de-a doua ordonanțe pe care tabăra anti-Bolojan o solicită pentru suspendare unor deciziilor Biroului Permanent ale PNL.

Toate cele trei ordonanțe președințiale câștigate de tabăra anti Bolojan din PNL au fost contestate de conducerea partidului, însă dintre acestea doar cea pronunțată în 1 iulie de Tribunalul București a primit termen la Curtea de Apel București.

Celelalte două dosare, cel soluționat în 18 iunie la Tribunalul Ilfov, respectiv în 8 iulie de Tribunalul București nu au fost încă înregistrate la instanța de apel.

Decizia Curții de Apel, așteptată azi

Prin contestația care se judecă marți la Curtea de Apel București, PNL încearcă să întoarcă decizia Tribunalului București din 1 iulie prin care s-a suspendat hotărârea privind convocarea Congresului Extraordinar. Decizia tribunalului a fost executorie.

Hotărârea Curții de Apel București va fi definitivă, însă provizorie până când procesul se va judeca pe fondul cauzei în mod definitiv.

Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisiei, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.

Pe 19 iunie, Consiliul Național al PNL a decis să convoace un congres extraordinar al partidului pentru 21 iunie.

La Congresul respectiv, Ilie Bolojan a fost reales președinte PNL, alături de o nouă echipă de conducere din care au fost eliminați cei care au format tabăra Veștea.

Ce a contestat tabăra anti-Bolojan

Anterior proceselor deschise la Tribunalul București, tabăra anti-Bolojan din PNL a deschis alte patru procese la Tribunalul Ilfov:

două ordonanțe președințiale prin care contestatarii au încercat blocarea organizării Congresului PNL, respectiv votarea Guvernului Veștea

două procese prin care aceștia cer daune morale

Ordonanța președințială este instrumentul juridic care permite judecarea unei cauze în regim de urgență, cu adoptarea unor măsuri provizorii până la pronunțarea unei sentințe definitive pe fondul cauzei.

Prima ordonanță președințială, care viza suspendarea deciziilor adoptate de Biroul Permanent al PNL, de a nu vota guvernul Veștea și de excludere a celor care votează, s-a judecat în timp record, în 18 iunie. La doar o oră și jumătate de la înregistrarea solicitării, Tribunalul Ilfov a judecat și admis solicitarea contestatarilor liberali.

Riposta taberei Bolojan

Conducerea Partidului Național Liberal s-a reunit luni seară, de la ora 19.00, într-o ședință a Biroului Politic Național (BPN), în care liderii formațiunii au luat primele decizii concrete după ce instanța a dat dreptate taberei anti-Bolojan.

Principala decizie luată prin vot a vizat „decapitarea” conducerii a șase filiale din partid: PNL Ialomița (Dragoș Soare), PNL Galați (George Scarlat), PNL Sector 2 (Monica Anisie), PNL Sector 3 (Andrei Baciu, PNL Sector 4 (Ionuț Stroe) și PNL Sector 5 (Dan Meran).

Conducerea PNL insistă, într-un comunicat oficial transmis după ședința care a durat mai bine de trei ore, că deciziile au fost luate cu votul a două treimi din membrii BPN, „în conformitate cu prevederile statutare”.