Reacția unei jurnaliste după ce ministrul Rogobete a spus că se găsește un medicament folosit în oncologie: „M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia și mie o cutie din București. Aștept”

După ce Liliana Ruse a scris pe rețelele sociale că Lyrica „a dispărut de pe piață”, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că la nivel național există peste 2,35 milioane de unități din acest medicament și din alternativele sale generice. „Mă face practic nebună”, a reacționat jurnalista.

Într-o postare duminică pe Facebook, Liliana Ruse, jurnalistă Digi24, scrisese că medicamentul Lyrica „a dispărut de pe piață”.

Ea menționase că este vorba despre „un antidepresiv folosit și în oncologie pentru neuropatie”.

„Lyrica mă ajută să-mi folosesc mâinile și picioarele, amorțite din cauza chimioterapiei. Nu se găsesc nici genericele. Nu mai spun ce înseamnă lipsa antidepresivelor pentru pacienții cu probleme psihiatrice. Știu că am mai zis, dar statul român e criminal”, mai afirmase jurnalista.

Alexandru Rogobete: „Informația este neadevărată”

Fără să o menționeze pe Liliana Ruse în postarea sa, Alexandru Rogobete a scris, tot pe Facebook, că „informația potrivit căreia Lyrica și medicamentele generice cu aceeași substanță activă au dispărut de pe piața din România este neadevărată”.

Potrivit ministrului, datele raportate la 13 noiembrie 2026 arată că la nivel național există:

922.627 de unități de medicamente care conțin pregabalină, în stocurile distribuitorilor;

1.429.818 unități în farmaciile comunitare;

În total, 2.352.445 de unități, atât din medicamentul original Lyrica, cât și din variantele sale generice.

„Mai exact, doar pentru medicamentul Lyrica, în concentrațiile de 75 mg, 150 mg și 300 mg, există 645.834 de unități în stocurile distribuitorilor și ale farmaciilor comunitare”, a adăugat oficialul.

Pe de altă parte, el a spus că „pot exista situații punctuale în care un anumit medicament nu este disponibil imediat într-o anumită farmacie”.

„Acest lucru nu înseamnă însă că medicamentul a dispărut de pe piața națională. Înțeleg îngrijorarea pacienților care au nevoie de aceste tratamente. Tocmai de aceea, informațiile privind disponibilitatea medicamentelor trebuie comunicate cu responsabilitate și verificate înainte de a genera panică”, a mai scris ministrul Sănătății.

Liliana Ruse: „Mă face practic nebună”

După declarațiile ministrului Rogobete, Liliana Ruse a revenit cu o actualizare la propria postare.

„Ministrul Sănătății mă face practic nebună. Lyrica se găsește, e în stocuri, n-a dispărut. M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia și mie o cutie din București. Aștept”, a fost reacția jurnalistei.