Reacția Uniunii Europene după ce Curtea Supremă americană a anulat tarifele vamale impuse de Trump

Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, printr-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, vineri, tarifele impuse de președintele Donald Trump țărilor din jurul lumii.

„Rămânem în contact strâns cu administrația SUA, în timp ce așteptăm clarificări cu privire la pașii pe care intenționează să îi facă în urma acestei decizii”, a transmis Olof Gill, adjunctul purtătorului de cuvânt-șef al Comisiei Europene, într-un comunicat, citat de Politico.

„Companiile de pe ambele maluri ale Atlanticului depind de stabilitate și predictibilitate în relația comercială. De aceea, continuăm să susținem tarife reduse și să lucrăm pentru diminuarea acestora”, a adăugat Gill.

Uniunea Europeană se așteaptă, în linii mari, ca administrația Trump să reintroducă tarifele prin alte mecanisme, de exemplu prin investigațiile desfășurate în baza Secțiunii 232, care în trecut au dus la impunerea unor taxe vamale asupra oțelului și aluminiului european.

„Am urmărit, într-adevăr, această decizie. Totuși, ne așteptăm ca administrația SUA să utilizeze alte instrumente juridice pentru a reintroduce tarifele”, a declarat un diplomat francez pentru sursa citată.

Curtea Supremă a SUA a desființat taxele vamale impuse de Trump

Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri taxele vamale extinse impuse de președintele Donald Trump în temeiul unei legi destinate utilizării în situații de urgență națională, respingând una dintre cele mai controversate revendicări ale autorității sale, într-o decizie cu implicații majore pentru economia globală.

Curtea Supremă a menținut hotărârea unei instanțe inferioare potrivit căreia utilizarea de către președintele republican a acestei legi din 1977 a depășit limitele autorității sale.