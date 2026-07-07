Reacție critică a unui cunoscut ziarist după ce Dan Negru a scris pe Facebook: „Mă bucur că Trump i-a dat fotbalului un cap în gură”

Dan Negru a scris pe Facebook: „Mă bucur că Trump i-a dat fotbalului un cap în gură“. Să-i respectăm satisfacția. Tot el spune: „Băgați-vă fotbalul ăsta în c..r”. Să respectăm durerea care rezultă de aici.

Multă lume s-a întrebat de ce Donald Trump a trădat „blatul” său cu Infantino. Dacă postarea președintelui SUA n-ar fi existat, ștergerea suspendării pentru cartonașul roșu ar fi enervat, dar nu ar fi fost un simbol specific al înțelegerii celor puternici peste capul suporterilor.

Și, atunci, de ce Trump nu s-a abținut? Nu doar pentru că nu poate, ci pentru că este tactica sa. Ca să aibă parte de atenția de care este dependent. Postările șocante, recompensate de algoritm, sunt un mod de viață. Și nu doar pentru președintele Statelor Unite.

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