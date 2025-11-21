Reacție de la Casa Albă după ce Trump i-a spus unei jurnaliste „taci, purcico”, la bordul Air Force One

Casa Albă, prin vocea secretarei de presă, Karoline Leavitt, l-a apărat joi pe Donald Trump, care s-a referit la o jurnalistă cu termenul „purcică”, spunând că asta arată onestitatea şi transparenţa preşedintelui american faţă de mass-media, informează EFE, citată de Agerpres.

„Preşedintele este foarte deschis şi sincer cu toţi cei din această sală. Aţi văzut-o şi singuri. Aţi experimentat-o şi voi”, a declarat Leavitt într-o conferinţă de presă, întrebată de un reporter ce a vrut să spună Trump când a numit-o astfel pe o reporteriţă.

Trump i s-a adresat vinerea trecută cu formula „Taci! Taci, purcico!” corespondentei agenției americane Bloomberg la Casa Albă, Catherine Lucey, la bordul Air Force One, atunci când aceasta l-a întrebat despre cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein. Incidentul a fost relatat marți de mass-media americană.

„Preşedintele se enervează pe reporteri când spun minciuni despre el, când răspândesc ştiri false despre el şi administraţia sa. Dar este şi cel mai transparent preşedinte din istorie şi, după cum ştiţi cu toţii, le oferă tuturor celor din această sală un acces fără precedent”, a declarat purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă.

Leavitt l-a lăudat pe Trump ca fiind cel mai transparent preşedinte şi l-a criticat pe predecesorul său, Joe Biden.

„Cred că faptul că preşedintele este sincer, deschis şi onest cu dumneavoastră, în loc să se ascundă în spatele dumneavoastră, este, sincer, mult mai respectuos decât ceea ce aţi văzut în ultima administraţie. Toţi cei din această sală ar trebui să aprecieze sinceritatea şi deschiderea pe care preşedintele Trump le oferă aproape zilnic”, a concluzionat ea.