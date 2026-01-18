Reacție de la Cotroceni la invitația primită de Nicușor Dan de la Trump să facă parte din „Consiliul Păcii”: „A fost o surpriză, fără îndoială”

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a afirmat, la Antena 3, că i se pare nepotrivit ca preşedintele Nicuşor Dan să răspundă „în pripă” unei iniţiative foarte importante a preşedintelui Donald Trump, ca România să facă parte din „Consiliul pentru Pace”, iniţiativă care angajează ţara noastră pe termen mediu, dacă nu lung, într-o iniţiativă de pace specifică.

Marius Lazurca a fost întrebat, duminică seară, la Antena 3 CNN, de ce preşedintele Nicuşor Dan nu i-a răspuns public preşedintelui Donald Trump pentru invitaţia transmisă României să devină membru al ”Consiliului pentru Pace”.

„Preşedintele Dan nu a reacţionat ca o minoritate totuşi de şefi de state, trei din şaizeci, care au mulţumit public pentru primirea invitaţiei adresate lor de preşedintele Statelor Unite. În acelaşi timp, a reacţionat întâi de toate Administraţia Prezidenţială, a confirmat primirea invitaţiei. În al doilea rând, preşedintele Dan a mobilizat deja echipa domniei sale pentru a analiza nu numai invitaţia, care e un detaliu aproape ceremonial sau de protocol, ci substanţa iniţiativei preşedintelui Trump, care stă la temeiul acestei invitaţii. Suntem în acest moment într-un grup inter-instituţional de analiză a acestei iniţiative, într-un dialog direct nu numai între noi, în Administraţia Prezidenţială, ci şi cu Ministerul Afacerilor Externe, cu misiunile noastre la Bruxelles şi la New York, pentru a înţelege în detaliu şi în substanţă iniţiativa preşedintului Trump şi pentru a răspunde corespunzător”, a afirmat Marius Lazurca, citat de News.ro.

„Este nepotrivit ca președintele să răspundă în pripă”

El consideră că „nepotrivit” ca preşedintele României să răspundă „în pripă” unei iniţiative importante a preşedintelui american Donald Trump.

„Mi se pare nepotrivit ca preşedintele României, în speţă domnul Nicuşor Dan, să răspundă în pripă unei iniţiative totuşi foarte importante a preşedintului Trump, o iniţiativă care totuşi angajează România pe termen cel puţin mediu, dacă nu lung, într-o iniţiativă de pace specifică, referitoare la conflictul din Gaza, dar e posibil ca instrumentul pe care preşedintele Trump doreşte să-l creeze să fie utilizat şi pentru soluţionarea altor conflicte. Aşadar preşedintele Dan a reacţionat prompt, dar nu a răspuns în pripă la o iniţiativă care reclamă multă reflecţie din partea instituţiilor româneşti”, a explicat consilierul prezidenţial.

Lazurca a afirmat că este sigur că toate statele Uniunii Europene vor face această analiză.

„Sunt siguri că toate statele membre ale Uniunii Europene îşi dedică timpul acestei analize. Nu dorim să angajăm încă o dată România, nici politic, nici financiar într-o iniţiativă pe care, pentru moment, nu o înţelegem până la ultimele ei consecinţe”, a declarat Marius Lazurca.

Întrebat dacă a fost o surpriză această iniţiativă, consilierul prezidenţial a răspuns: „A fost o surpriză, fără îndoială”.

Trump își face propria ONU

Liderii mai multor țări au primit sâmbătă o scrisoare prin care erau invitați să se alăture inițiativei Statelor Unite ce are numele de „Consiliul pentru Pace” care ar avea inițial ca scop încheierea conflictului din Gaza, dar care ar urma să fie extinsă pentru a aborda conflictele din alte părți, au spus surse diplomatice pentru Reuters.

Acestea au declarat sâmbătă că liderii Franței, Germaniei, Australiei și Canadei se numără printre cei invitați să facă parte din Consiliul pentru Pace.

Birourile președinților egiptean și turc au confirmat că au fost invitați. Un oficial al UE a declarat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost invitată să reprezinte Uniunea Europeană.

Două surse diplomatice au declarat că scrisoarea prin care s-a făcut invitația include și o „cartă”. „Este o «Organizație a Națiunilor Unite a lui Trump» care ignoră principiile fundamentale ale Cartei ONU”, a declarat un diplomat care a luat cunoștință de conținutul scrisorii, adăugând că aceasta descrie Consiliul ca fiind „o nouă abordare îndrăzneață pentru rezolvarea conflictelor globale”.

Ministerul de Externe al Iordaniei a informat duminică dimineață că regele Abdullah a primit și el o invitație din partea lui Trump de a se alătura așa-numitului „Consiliu pentru pace”.

Conform proiectului de statut, Trump ar urma să fie primul președinte al acestuia și să decidă cine va fi invitat să devină membru. Deciziile ar fi luate cu majoritate de voturi, fiecare stat membru prezent având un vot, dar toate ar fi supuse aprobării președintelui.