Reacție de la vârful AUR despre propunerea de premier „menită să încurce socotelile pesediștilor”: „După ce să facă? Să joace șah în Cișmigiu?”

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, consideră că PNL, USR și UDMR l-au propus pe eurodeputatul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru „doar ca să le mai amărască viața pesediștilor”.

Comentând, vineri, la B1 TV, propunerea făcută de cele trei partide, Petrișor Peiu a declarat că, în opinia lui, niciun eurodeputat nu ar pleca de la Bruxelles la jumătatea mandatului pentru a ocupa o funcție de premier în România, unde nimeni nu îi poate garanta că își va duce mandatul la bun sfârșit.

„Persoana nominalizată, sigur, m-a surprins, în sensul în care atunci când vedem că este nominalizat un europarlamentar putem spune să tragem concluzia că nu este o propunere serioasă, pentru că niciun europarlamentar nu va pleca la jumătatea mandatului de la Bruxelles pentru o ficțiune de mandat aici, în România, că nimeni nu are garanția că va sta până la sfârșitul mandatului premier, deci e o propunere menită să încurce socotelile pesediștilor”, a declarat Peiu, care este totodată liderul senatorilor AUR.

El susține că „singura formulă rezonabilă, rațională, democratică de ieșire din actuala conjunctură sunt alegerile anticipate”.

„Un guvern minoritar este o ficțiune – un guvern, pentru a fi învestit, trebuie să aibă 233 de voturi, cum poate să fie minoritar dacă este învestit? Iar guvern tehnocrat, se pare că partidele au respins deja această opțiune (…). Nu există persoană publică importantă în România care nu are o opțiune politică. Ideea că cineva este tehnocrat și nu acționează politic, nu se coordonează cu un anumit partid, dar, în același timp, să fie acceptat să conducă un guvern, este o copilărie. Nu cred în astfel de formule”, a continuat Petrișor Peiu.

Peiu: Nici Grindeanu, nici Mureșan nu au voturile necesare

Întrebat cum vede argumentele invocate de PNL, USR și UDMR pentru a justifica decizia de a-l propune pe Siegfried Mureșan, Petrișor Peiu a reiterat că el nu crede că eurodeputatul își dorește cu adevărat să fie premier în acest moment.

„Sunt convins că domnul Mureșan știe să citească un buget, să participe la alcătuirea lui. Dânsul, până acum, nu a avut atribuții executive niciodată. Problema este alta. Repet, PNL, USR, UDMR l-au propus pe domnul Mureșan doar ca să le mai amărască viața pesediștilor, pentru că domnul Mureșan nu își dorește să vină premier, doar nu o să își întrerupă mandatul de la Bruxelles, să stea șase luni premier și, după aia, ce să facă? Să plece acasă, să joace șah în Cișmigiu?”, a răspuns liderul senatorilor AUR.

Pe de altă parte, el crede că nici liderul PSD, cealaltă variantă de premier de pe masa președintelui Nicușor Dan, nu își dorește funcția.

„Domnul Grindeanu nu își dorește, dar nu prea are ce să facă, că îl împing al lui, din partid, îi spun, domne`, tu ne-ai adus în situația asta, ia mandatul de premier! Dar se pare că nici unul, nici altul n-au voturile necesare pentru a căpăta o învestire a Guvernului și atunci cred că se prelungește această situație de criză, dacă nu se înțeleg între ei”, a conchis Petrișor Peiu.