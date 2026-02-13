Reacție din AUR după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Țara este catastrofal administrată, iar legile, făcute, cu forța la guvern, sunt cât se poate de proaste”

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, senatorul Petrișor Peiu, care este economist, vorbește în termeni duri despre Guvernul Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică. El susține că în spatele cuvântului „reformă” actuala putere schimbă legile după bunul plac și încalcă Constituția.

Petrișor Peiu spune că românii au obosit de „prea multă «reformă»”, care este de fapt „un haos administrativ, care ne apasă de foarte mulți ani”.

„România este, oficial, în recesiune. Combinată cu inflația uriașă, recesiunea ne-a adus stagflație. Suntem în al treilea an de stagflație, asta se întâmplă în lumea reală! «Reforma» vânturată de strivitoarea mașinărie de propagandă a guvernului este, de fapt, manifestarea pură a combinației mortale de neștiință și fudulie a guvernanților. «Reforma» este isterizarea publicului pentru a justifica încălcarea legilor și a Constituției și pentru uzurparea puterii de către o mână de oameni, baricadați în palatul Victoria”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Senatorul AUR susține că, deși Constituția României este cât se poate de clară și Guvernul ar trebui să administreze țara, iar Parlamentul să facă legi, în acest moment în numele „reformei” Guvernul „s-a decis” să facă el legile, „neglijând actul de administrare a treburilor curente”.

„Rezultatul: țara este catastrofal administrată, iar legile făcute, cu forța la guvern, sunt cât se poate de proaste. Treaba guvernului ar fi fost cât se poate de simplă: să țină în frâu cheltuielile, să aibă grijă de copiii care merg la școală, să aibă grijă de bolnavii din spitale, să facă centrale electrice, drumuri și căi ferate, să aibă grijă să avem apă curentă, să lase antreprenorii să facă afaceri”, consideră Peiu.

„Bolojan și ceata lui schimbă legile cu mai mare ușurință decât dădea Ceaușescu decrete”

Petrișor Peiu critică faptul că Guvernul Bolojan „se ambiționează să facă «reforme»”: „În fiecare săptămână adoptă un număr imens de ordonanțe de urgență prin care schimbă toate legile, aruncând țara în haos”.

„În vreme ce Bolojan și ceata lui schimbă legile cu mai mare ușurință decât dădea Ceaușescu decrete, copiii nu mai fac școală cum trebuie, bolnavii mor prin spitale, orașe întregi rămân fără apă curentă, bucureștenii dârdâie de frig, iar centralele electrice vechi se închid și în locul lor nu apare nimic”, acuză Peiu.

Economistul, care este și liderul senatorilor AUR, spune că în România în fiecare săptămână „mai crește cota unui impozit, se mai adaugă altul, mai apare o normă birocratică în plus”.

„În fiecare săptămână se mai blochează o rotiță în economie. Avem cea mai mare inflație din UE, combinată cu stagnare economică și cu șomaj în creștere, dar asta nu mai contează. Guvernul o dă înainte cu «reforma»”, a scris Peiu pe Facebook.

„Ca un rezultat direct și palpabil al «reformei» din energie, electricitatea s-a scumpit cu peste 70% după plafonare, prețul gazului va exploda după încetarea plafonării, iar românii dârdâie de frig în case și tremură de fiecare dată de spaimă când citesc facturile. Nemulțumirea strigată în gura mare de populație și de antreprenori se rezumă, simplu: Nu mai faceți nicio reformă, lăsați-ne să trăim și să respirăm normal”, susține el.

Petrișor Peiu vorbește despre istoria cuvântului „reformă”

În finalul postării sale de pe Facebook, liderul AUR spune că pentru prima dată cuvântul „reformă” a fost adus în spațiul public din România de fostul președinte Ion Iliescu: „Era atât de îndrăgostit de cuvântul respectiv încât a scris și o carte (Revoluție și reformă) pe care n-a citit-o nimeni niciodată”.

„Timp de 6 ani, între 1990 și 1997, de cum deschideai ziarele nu citeai decât despre «reforme, care se succedau într-un ritm obositor. Rezultatul: în 1996, Iliescu a pierdut clar alegerile, împreună cu partidul domniei sale”, susține Peiu.

Peiu adaugă că „neînțelegând nimic, după 1996, regimul Constantinescu a declanșat și el un val de „reforme”, care a extenuat populația atât de tare, încât PNȚCD nu a mai intrat în Parlament”.

Au urmat doar opt ani de liniște (2001-2008), după care au venit alte «reforme», ale lui Băsescu. Si acestea terminate în 2012, după plecarea PDL de la putere, în uralele de fericire ale întregii națiuni”, conform acestuia.

Petrișor Peiu spune că după acest moment au fost „câțiva ani de liniște”, până în 2016, când „a fost plantat Cioloș să facă «reforme»”.

„Și acest experiment s-a încheiat prost pentru echipa lui Cioloș, măturată la alegerile de la sfârșitul anului. Nepricepând chiar nimic, regimul nou instalat, Dragnea, a început și el cu «reformele», motiv pentru care a eșuat lamentabil în 2019”.

„2021 a fost un an «de reforme» terminat într-un eșec lamentabil al guvernului PNL-USR. Ei bine, iată că, de la instaurarea guvernului Bolojan numai de «reforme» avem parte: pachet după pachet, orice schimbare de legislație este vândut ca o «reformă necesară și urgentă». Ei bine, toată această isterie legislativă dezorganizată a obosit, la propriu, populația”, a concluzionat Peiu.