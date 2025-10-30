Reacție din PNL la convocarea premierului în Parlament: „Ilie Bolojan nu va juca în piesele scrise de PSD și AUR”

Deputatul PNL Robert Sighiartău consideră că, atunci când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, „nu e control democratic, e teatru politic”, informează Agerpres. Reacţia acestuia vine după ce grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaţilor a solicitat participarea premierului Ilie Bolojan la şedinţa de plen de lunea viitoare, în cadrul dezbaterii politice „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din România.

„PSD şi AUR, din nou împreună – de data asta ca să-l cheme la raport în Parlament pe Ilie Bolojan. ‘Ora prim-ministrului’ este prin definiţie un instrument al opoziţiei. Când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic – e teatru politic. PSD vrea spectacol şi circ, nu reforme şi rezultate. Ilie Bolojan (PNL) nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD şi AUR. Noi mergem mai departe cu reformele, cu seriozitate şi respect faţă de români”, a scris Sighiartău pe Facebook.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, joi, suplimentarea ordinii de zi a şedinţei de plen de luni cu solicitarea din partea grupului parlamentar al PSD privind participarea lui Bolojan la „Ora prim-ministrului”. Tema propusă de social-democraţi pentru dezbatere este „retragerea trupelor americane din România – lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public privind decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staţionate în România, considerăm necesar ca prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziţiei Guvernului şi a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici. Solicităm ca domnul prim-ministru să prezinte: evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securităţii naţionale şi regionale, măsurile întreprinse pentru menţinerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, modul de coordonare interinstituţională între Guvern, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect”, se arată în solicitarea deputaţilor PSD.

Şi grupul parlamentar al AUR a solicitat, miercuri, participarea premierului Ilie Bolojan la dezbaterea politică „Ora prim-ministrului” din data de 3 noiembrie pentru a prezenta „situaţia reală a pregătirii ţării” pentru iarna 2025 – 2026.

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a transmis solicitarea către premier.