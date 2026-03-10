Încep interviurile la CSM cu procurorii propuși la şefia marilor parchete. Ultimul pas înainte de o decizie a lui Nicușor Dan

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a programat de marți, 10 martie, interviurile cu procurorii propuşi de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, la şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT.

Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care aceste propuneri sunt înaintate lui Nicuşor Dan. Președintele are ultimul cuvânt în desemnarea procurorilor la șefia marilor parchete.

Programul audierilor de la CSM

Primul care va susţine marţi interviul în faţa CSM este Codrin Horaţiu Miron, selectat de ministrul Justiţiei pentru funcţia de şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, transmite Agerpres.

Interviurile vor continua în următoarele zile, dar şi săptămâna viitoare, după cum urmează:

11 martie – Alex Florenţa şi Gill-Julien Grigore-Iacobici – pentru ocuparea a două posturi de procuror-şef adjunct al DIICOT;

12 martie – Cristina Chiriac – propusă pentru funcţia de procuror general şi Marius Voineag – adjunct al procurorului general;

16 martie – Ioan Viorel Cerbu – pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

17 martie – Marinela Mincă şi Marius Ionel Ştefan – două posturi de procuror-şef adjunct al DNA.

Un număr de 19 candidaţi au participat la selecţia organizată de Ministerul Justiţiei, în perioada 8 ianuarie – 2 martie, pentru propunerile de numire pentru funcţiile de procuror general şi adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA, precum şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT.

Ce a spus Nicușor Dan față de numirile de la Parchete

Propunerile ministrului Justiţiei au avut şi reacţii negative în rândul opiniei publice, inclusiv un protest organizat vineri, 6 martie, de mai multe organizaţii civice în fața Palatului Cotroceni, în timpul căruia preşedintele Nicuşor Dan a avut un dialog cu protestatarii.

„Ce pot eu să vă spun este că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnaţi de mine vor avea girul meu”, a spus şeful statului.

„Am de o sută de ori mai multe informaţii decât aveți dumneavoastră”, a mai spus şeful statului.

„Veţi vedea rezultatele acestor numiri probabil în şase luni de la momentul în care îi vor fi numiţi, pentru că oamenii ăştia trebuie să vină, să cunoască instituţia şi să lucreze cu oamenii pe care îi găsesc acolo. De asemenea, ce pot să vă spun este că periodic mă voi întâlni cu ei, cu şefii acestor instituţii”, a completat Nicuşor Dan.

Conform Legii 303/2022, preşedintele României poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului. Decretul preşedintelui de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul justiţiei.

De asemenea, în cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ şi în urma acestui interviu, ministrul Justiţiei poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere, însoţită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanşa o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile.

Funcţiile de procuror general şi cea de procuror-şef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie şi cea de procuror-şef al DIICOT – de la 14 aprilie.