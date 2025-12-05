Sari direct la conținut
Actualitate

Reacție dură a Renew Europe la noua strategie de securitate a SUA. „Administrația Trump este un inamic al Europei”

HotNews.ro
Reacție dură a Renew Europe la noua strategie de securitate a SUA. „Administrația Trump este un inamic al Europei”
Valerie Hayer, președinta Renew Europe Foto: Le Tellec Stephane/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Documentul Casei Albe care defineşte noua strategie de securitate a Statelor Unite este „inacceptabil şi periculos”, a apreciat vineri eurodeputata franceză Valérie Hayer, preşedinta grupului centrist Renew Europe din Parlamentul European, transmite AFP, preluată de Agerpres.

„Acest document este inacceptabil şi periculos. Administraţia Trump nu are a se amesteca în politicile noastre interne”, a reacţionat eurodeputata franceză într-o postare pe X.

Administraţia preşedintelui Donald Trump a publicat vineri un document care redefineşte ‘Strategia de securitate naţională’, anticipând „dispariţia civilizaţională” a Europei şi pledând pentru lupta contra „migraţiilor în masă”.

Citește și
Administrația Trump susține că Europa se confruntă cu „dispariția civilizației” și atacă frontal UE într-un document exploziv: strategia de securitate națională a SUA

„Această administraţie Trump este un inamic al Europei. Trebuie să încetăm să se comportăm prieteneşte cu ea”, a adăugat preşedinta grupului Renew Europe.

„Noi nu le spunem altor popoare cum ar trebui să trăiască şi nu acceptăm să ni se dea lecţii”, a reacţionat şi vicepreşedinta Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European, Nathalie Loiseau, tot din grupul Renew Europe.

„Nu există alt răspuns posibil decât de a crea condiţiile unei veritabile autonomii strategice şi de a construi o Europă puternică, care nu lasă pe nimeni să-i dicteze alegerile de societate”, a adăugat europarlamentara franceză într-un răspuns pentru AFP.

Citește și
SUA vor ca Europa să preia majoritatea capacităților convenționale de apărare ale NATO până în 2027 / Europenii cred că termenul limită este nerealist

În schimb, întrebată vineri în briefingul de presă zilnic, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a refuzat orice comentariu cu privire la documentul american. „Nu am avut încă timp să îl examinăm şi să îl evaluăm, aşadar nu suntem încă în măsură să comentăm nimic pe acest subiect”, a declarat ea.

Alegeri București 2025 - Sondaje Live | HotNews.ro
Alegeri București 2025 7 Decembrie
Actualizat Live
Primăria Capitalei

Ce spun sondajele acum

Clasamentul candidaților sincronizat din toate sondajele publice

Băluță
Ciucu
Alexandrescu
Drulă
Vezi analizele
Surse: INSCOP, CURS, Atlas Intel • Decembrie 2025

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro