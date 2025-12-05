Reacție dură a Renew Europe la noua strategie de securitate a SUA. „Administrația Trump este un inamic al Europei”

Documentul Casei Albe care defineşte noua strategie de securitate a Statelor Unite este „inacceptabil şi periculos”, a apreciat vineri eurodeputata franceză Valérie Hayer, preşedinta grupului centrist Renew Europe din Parlamentul European, transmite AFP, preluată de Agerpres.

„Acest document este inacceptabil şi periculos. Administraţia Trump nu are a se amesteca în politicile noastre interne”, a reacţionat eurodeputata franceză într-o postare pe X.

Administraţia preşedintelui Donald Trump a publicat vineri un document care redefineşte ‘Strategia de securitate naţională’, anticipând „dispariţia civilizaţională” a Europei şi pledând pentru lupta contra „migraţiilor în masă”.

„Această administraţie Trump este un inamic al Europei. Trebuie să încetăm să se comportăm prieteneşte cu ea”, a adăugat preşedinta grupului Renew Europe.

„Noi nu le spunem altor popoare cum ar trebui să trăiască şi nu acceptăm să ni se dea lecţii”, a reacţionat şi vicepreşedinta Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European, Nathalie Loiseau, tot din grupul Renew Europe.

„Nu există alt răspuns posibil decât de a crea condiţiile unei veritabile autonomii strategice şi de a construi o Europă puternică, care nu lasă pe nimeni să-i dicteze alegerile de societate”, a adăugat europarlamentara franceză într-un răspuns pentru AFP.

În schimb, întrebată vineri în briefingul de presă zilnic, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a refuzat orice comentariu cu privire la documentul american. „Nu am avut încă timp să îl examinăm şi să îl evaluăm, aşadar nu suntem încă în măsură să comentăm nimic pe acest subiect”, a declarat ea.