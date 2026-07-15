Reacție dură în PNL după ultimul sondaj IRES comandat de PSD: „Pe noi nu ne păcălește!”

AUR ar obține 40% la alegerile parlamentare, urmat de PSD cu 21% și PNL cu 17%, conform celui mai recent sondaj IRES, comandat de social-democrați.

„Dacă în «sondajul» făcut la comanda PSD şi publicat astăzi, PSD are doar un avans de 4% faţă de PNL, vă puteţi da seama câte procente au, în realitate, în urma noastră. PSD are o lungă istorie de a publica sondaje care nu au nicio legătură cu realitatea”, a reacționat, miercuri, pe Facebook, vicepreşedintele PNL Siegfried Mureşan, propus recent de alianța PNL-USR-UDMR pentru funcția de prim-ministru.

Sondajul IRES mai arată că USR ar obţine 10%, în timp ce 36% dintre respondenţi cred că toate partidele sunt de vină pentru situaţia politică actuală.

Liberalul a dat exemplul unui sondaj comandat de PSD şi publicat cu două zile înainte de alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti. În acel studiu, candidatul PSD, Daniel Băluţă, era dat câştigător cu 27%, în timp ce candidatul PNL Ciprian Ciucu avea 24%.

„Două zile mai târziu, Ciprian Ciucu câştiga alegerile cu 36,16%, în timp ce Daniel Băluţă aduna 20,2% din voturi, obţinând doar locul 3. PSD îşi poate fura singur căciula, dacă doreşte, dar pe noi nu ne păcăleşte”, a adăugat liderul PNL.

Ce arată alte sondaje

Clasamentul IRES este diferit de cel rezultat în celelalte sondaje apărute după moțiunea de cenzură. Deși AUR râmâne pe primul loc, acestea plasează PNL pe locul al doilea, după care urmează PSD.

Astfel, în cercetarea INSCOP de după demiterea guvernului Bolojan, AUR conducea cu 38,2%, urmat de PNL cu 20,3%, PSD cu 17,5%, USR cu 10% și UDMR cu 5%.

Și în sondajul Agenției de Rating Politic, realizat în perioada 30 iunie- 3 iulie, ordinea se păstrează: AUR avea 36,4%, PNL 22,4%, PSD 17,9%, USR 10,5% și UDMR 4,9%.