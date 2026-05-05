Reacție rapidă: a fost dărâmat Bolojan sau i s-a ridicat statuie? Nicușor Dan și PSD au bătut palma pentru o victorie de etapă. Pe cine a chemat președintele la Cotroceni și ce urmează

În istorie se spune că dacă îl ataci pe Rege, e bine să fii sigur că va muri. Altfel, nu faci decât să-l întărești. Chiar cred social-democrații, chiar consideră președintele Dan și chiar speră foștii lideri ai PNL, rămași pe margine, că această moțiune este finalul politic al lui Ilie Bolojan?

Moțiunea a trecut, Guvernul a căzut. Nicușor Dan a izbutit. Merge înainte pe planurile sale, pe ideile sale. Ca președinte de țară, singurătatea nu e însă o strategie. E o iluzie.

Reporter de politic de mulți ani, prezent zi de zi în Parlament, „la firul ierbii”, jurnalistul Cristian Andrei a adunat mărturii despre semnificația votului de azi.

Știți că mulți parlamentari au acceptat până în ultima clipă „lumina de la Cotroceni? Un singur semn, care n-a venit.

În schimb, Nicușor Dan a chemat la Palatul Cotroceni lideri PNL din teritoriu pentru a-i întreba cum văd viitorul partidului. El se așteaptă la o rupere în PNL și vrea să știe, dacă Bolojan îl va înfrunta, pe cine poate conta în continuare președintele.

Iar un om din PSD va fi premiat cu o poziție în sistemul de stat, care oferă mare prestigiu și venituri excelente pentru felul în care a negociat moțiunea.

316 zile a rezistat Guvernul Bolojan sub presiunea PSD, AUR și a lui Nicușor Dan. Plus sub presiunea unui stil rareori conciliant și, aproape întotdeauna, nediplomat a premierului Bolojan, s-o spunem și pe aceasta.

El și-a îmbrăcat atât de bine haina pompierului de serviciu încât aproape că a uitat gestica „civilă”. De ce pompier de serviciu?

Ce sarcini a avut

Ilie Bolojan a fost chemat pe ultima sută de metri să salveze PNL înaintea parlamentarelor. A fost chemat să schimbe imaginea Cotroceniului după demisia lui Klaus Iohannis. Apoi a fost chemat să fie imaginea austerității după dezmățul bugetar patronat de Marcel Ciolacu, a fost scos țap ispășitor pentru toate erorile guvernării.

Pentru o parte a publicului, Bolojan tocmai a fost propulsat drept liderul tabărei anti-PSD-AUR. Bolojan este, de astăzi, principalul contracandidat al lui Nicușor Dan.

Totul a început cu sfidarea de la București

Dărâmarea lui Ilie Bolojan ar fi fost un atac destinat eșecului fără „echidistanța” lui Nicușor Dan, un președinte care și-a jucat perfect rolul.

Dinspre Palatul Cotroceni, Bolojan a părut cunoștința cu care vorbești politicos, îți strângi mâna, dar îl lași în pace. Până nu în mai lași.

„Tribul nu acceptă două căpetenii” și nici „două săbii nu pot încăpea într-o teacă”. Sunt doar două sintagme pentru a defini un lucru simplu: ruptura Dan – Bolojan a dus la această moțiune de cenzură.

Impunerea lui Ciucu ca primar al Capitalei, peste capul președintelui, a umplut paharul. Să nu uităm de majorarea TVA, un alt episod care a generat falia între Palate.

Președintele nu a acceptat un premier atât de independent, un jucător mai încăpățânat decât el. Decembrie 2025 a fost un moment de cotitură.

Cum arată scenariul favorabil pentru Nicușor Dan

Dar ce câștigă președintele? Nicușor Dan poate spera că timpul va estompa dezamăgirile provocate în primul an de mandat și strategia sa va da roade pe termen lung.

Dan impune un premier maleabil, care să fie mai receptiv la mesajele venite de sus. Președintele va avea un guvern favorabil și mizează că 2030 îl va prinde tot la Palatul Cotroceni. Până atunci, calculele sale arată că Grindeanu va trebui să treacă testul lui 2028, când sunt programate alegeri locale și parlamentare. Simion poate să dispară, iar Georgescu o să fie abandonat de noul AUR. Așa arată scenariul favorabil lui Nicușor Dan. Dar are prea mulți „dacă”.

Președintele pierde apreciere cu viteza de la F1

În schimb, ce pierde Nicușor Dan? Episoadele numirii procurorilor șefi și sprijinul pentru moțiunea de cenzură a PSD l-au îndepărtat pe Nicușor Dan de propriul electorat.

Mult prea abrupt pentru 12 luni. Mii de mesaje ale susținătorilor dezamăgiți, frustrați, iritați arată că susținerea pentru președinte dispare ca un bolid de Formula 1 în linie dreaptă. A rămas zgomotul iluziilor pierdute.

Nicușor Dan și-a tras un glonț în picior dar, conștient de risc, l-a asumat. Nicușor Dan a explicat că viziunea sa pentru 2030 este diferită: nu vede o luptă între PSD și PNL, cum a fost până în 2024, ci o bătălie finală între tabăra pro-europeană, așa cum a fost intitulată ea, și tabăra extremist-suveranistă.

Calculele lui Nicușor Dan denotă aura unui luptător singuratic de cursă, care nu se abate la drumul său indiferent de rezultatul final. Dar el nu mai este un outsider, ci principalul jucător, omul la care societatea se uită cu atenție. Ca președinte de țară, singurătatea nu e o strategie, e o iluzie.

Nicușor Dan e coerent cu el însuși

În România se folosește des expresia „împachetat de servicii”. Asta înseamnă că ești manipulat de forțe nealese și nenumite. Fie că știi sau nu știi.

E imposibil de afirmat, fără probe, că Nicușor Dan este conștient de implicarea serviciilor secrete dincolo de aria lor de competență. E imposibil de spus și cât de mare este „ieșirea din cazarmă” a ofițerilor spre sfere unde nu ei răspund.

Mai degrabă putem spune că nu este o surpriză pentru cei care îl cunosc cu adevărat. Doar cei orbiți de aura sa din 2025 nu văd acum că, în fapt, este același personaj. Da, diferit raportat la așteptările unora, dar nu diferit față de propria carieră politică. ”Împachetat” sau „neîmpachetat” de servicii, Dan a acționat coerent cu propriul stil politic.

Bolojan și Nicușor Dan au viziuni diferite și în zona externă. În timp ce premierul a căutat sprijinul UE, președintele are o viziune diferită. Trebuie să citiți declarațiile consilierului Lazurcă pentru a înțelege cum gândește Nicușor Dan. Să nu uităm că în această parte de lume să dă o luptă acerbă pentru controlul în următorii ani.

O să râdeți, dar știți că mulți parlamentari au acceptat până în ultima clipă „lumina de la Cotroceni”?

„Un singur semn și Bolojan era salvat. Dar la Cotroceni a fost liniște. Dacă moțiunea cădea, AUR se spărgea, Grindeanu era decapitat”, sună o mărturie din Parlament. Dar ea nu e izolată, ci se regăsește în poveștile multor aleși de la Putere sau din Opoziție.

Asta nu însemnă că „lumina de la Cotroceni” e un fenomen democratic. Nu e.

Dar oricâtă echilibristică face, Nicușor Dan e și el direct corelat politic cu votul moțiunii de cenzură. Până și Simion a recunoscut că președintele l-a sacrificat pe Ilie Bolojan.

Ce va face Bolojan cu capitalul de încredere? I se alătură Laura Codruța Kovesi?

Orice premier care pleacă după o moțiune de cenzură a înregistrat un puternic recul politic. Ne aflăm acum într-o situație excepțională: Ilie Bolojan nu pleacă cu capul în pământ, ci cu un capital de încredere greu de bănuit pentru un pompier.

Atacul virulent al PSD l-a întărit pe premier, nu l-a dărâmat. Grindeanu este sub Bolojan în orice sondaj. Este vedeta zilei.

Bolojan are o fereastră de oportunitate: dacă va acționa rapid, poate câștiga. Dacă va temporiza, pe model Cioloș, se va împotmoli pe o cale bătătorită.

Nu poți să ignori cum a explodat susținerea pentru Ilie Bolojan. Nu poți să guvernezi cu like-uri, dar nici cu comentariile închise, situație jenantă în care a ajuns conducerea PSD.

Nicușor Dan, PSD și AUR au contribuit la clădirea statuii lui Ilie Bolojan.



Iar, pe final, Bolojan și-a schimbat stilul: a vorbit, a explicat, a contrat. A ieșit la bătaie, nu mai stă să încaseze. Din acest moment, Nicușor Dan știe că va avea un competitor pentru 2030. Și nu doar unul.

Laura Codruța Kovesi redevine „liberă de contract” după 30 octombrie 2026. Ea a respins permanent calea politică, vorbind despre cariera de magistrat. Dar niciodată nu spui niciodată.

Un nou pol de dreapta, construit de Ilie Bolojan o să fie mișcarea care poate reconfigura scena politică. O resetare majoră.

Un alt aliat poate să fie USR. Partidul condus de Fritz trebuie să decidă și el dacă merge pe linia lui Nicușor Dan sau se alătură lui Bolojan în Opoziție.

Întâlnire secretă Nicușor Dan – lideri din PNL

PNL are două direcții: rămâne fidel PSD cu aripa Thuma sau își aduce aminte pedigree-ul istoric.

Prima întrebare decisivă va fi pusă la câteva ore după votul asupra moțiunii de cenzură într-o ședință de partid: se întoarce PNL la guvernare alături de PSD sau alege calea Opoziției?

Schisma PNL este foarte posibilă și probabilă.

În secret, președintele Nicușor Dan și-a luat măsuri de siguranță: a chemat la Palatul Cotroceni lideri PNL din teritoriu pentru a-i întreba cum văd viitorul partidului. Stilul președintelui este de a lua pulsul partidelor, în secret, pentru a-și pregăti cărțile. Cu notițe în carnețul său bine cunoscut, Nicușor Dan și-a bifat pe cine se bazează și în PNL.

Negocieri slabe, televiziunile au prezentat fantezii

Poate ați auzit zilele acestea despre negocieri, jocuri de culise „fără precedent”, de cumpărarea unor parlamentari.

Tema fascinantă, ușor de vândut la televiziuni, nu a fost nici pe departe la cotele înalte la care a fost clădită. Dimpotrivă. Negociatorii din PNL au rămas surprinși că Ilie Bolojan nu „s-a luptat cu toate mijloacele”. Că nu și-a clădit susținerea cu orice preț, cu oricine. Mircea Abrudean a negociat pentru PNL. Știți cumva ce altă negociere majoră, de succes, a condus Abrudean?

„Cu hienele, tratezi cu hienele”, mi-a spus un membru PNL. Premierul nu a apelat, probabil din lipsă de încredere, la „multe hiene din teritoriu”. A pierdut, dar a rămas fără datorii.

În tabăra cealaltă s-a aflat Marian Neacșu, uns cu toate alifiile compromisului care aduce victoria politică. Maestru al negocierilor politice. Un om care comunică des cu Palatul Cotroceni, cu „serviciile” și cu toată lumea.

Există, în mediu politic următoarea ipoteză: Marian Neacșu va fi răsplătit pentru misiunea îndeplinită cu funcția de președinte al Curții de Conturi.

Grindeanu avea nevoie de o victorie. Partidul riscă să ajungă pe locul 3 sau 4 în 2028

Care era imaginea PSD la final de 2025? PSD devenise ciuca bătăilor. În alegerile succesive, Ciolacu ocupase locul 3, Antonescu locul 3, iar Băluță pe locul 3. Într-un singur an, trei înfrângeri majore pentru candidații susținuți de social-democrați. Prăbușirea președintelui era inevitabilă. N-a fost.

Grindeanu avea nevoie să scoată partidul din condiția modestă în care ajunsese. Să dea un imbold. Avea nevoie de o victorie pentru a o prezenta propriului popor drept renașterea. Iar cea mai facilă victorie a fost să doboare propria guvernare. Grindeanu nu s-a luptat cu partidele radicale, ci s-a aliat cu ele pentru a putea scăpa de responsabilitatea guvernării.

Oricum ai privi, nu poți să nu vezi că PSD a stat la guvernare și a votat toate măsurile luate de guvernul Bolojan pentru ca pe 5 mai să vină în Parlament să le critice. PSD este uimit cât de prost s-a guvernat în timp ce ei erau la Palatul Victoria.

Pentru Nicușor Dan, Sorin Grindeanu este adversarul ideal. Cum a fost Viorica Dăncilă pentru Klaus Iohannis. Dărâmarea propriului guvern va fi prezentată cu un succes de poziția oficială a PSD.

Dar cu cine va guverna partidul lui Grindeanu? Tot cu PNL? Tot cu UDMR? Surse din AUR susțin că deja s-a făcut o listă de proiecte de lege pe care PSD le va vota pentru a-și asigura partidul lui Simion.

Mare problemă a lui Grindeanu nu este Bolojan? Testul major este 2028, când PSD poate să cadă pe locul 3 sau 4. Aceasta este marea teamă din Kiseleff și teritoriu. Victoria de astăzi nu asigură scorul din 2028.

Grindeanu a vorbit puțin la moțiunea de cenzură. A uitat de adversarul AUR, iar parlamentarii lui Simion l-au răsplătit cu aplauze energice. Ce frumos și ușor se ajunge la colaborare și consens.

Simion a căutat legitimarea cu orice preț

Izolat după prezidențialele din 2025, obligat să îl țină în fereastră pe Călin Georgescu, George Simion a făcut pasul decisiv.

A renunțat la orgoliu sau a fost obligat să renunțe de noua garnitură din AUR pentru a se alia cu PSD la moțiunea de cenzură.

Simion a fost disperat să își obțină legitimitatea, validarea.

„Reconciliere națională, speranță, ne asumăm viitorul țării, ne asumăm o guvernare viitoare”, au fost câteva cuvinte rostite de George Simion în Parlament. Un alt limbaj. Unul de prezidențiabil.

Liderul AUR dă semne vizibile că strategia partidului său s-a schimbat. S-a trecut de la faza utopică la pragmatism. Petrișor Peiu și Dan Dungaciu au imprimat o nouă linie partidului.

Observați ușurința cu care ultimii doi se distanțează de Călin Georgescu, propus premier de George Simion. Pregătiți-vă ca AUR să intre într-o nouă fază, inclusiv la guvernare în următorii ani.

În AUR exista o mișcare care îl simpatizează pe Ilie Bolojan sau stilul său direct de a face politică. Și pentru reforma statului, despre care și AUR vorbește de la fondarea sa: pile, relații… Dar acești simpatizanți AUR ai lui Bolojan și-au dat seama că jocurile au fost făcute și nu e timpul pentru revoltă.

80 de meteoriți în Parlament pot decide majorități. Minoritățile naționale au jucat la două capete

Moțiunea de cenzură a adus o nouă premieră în politică: politicienii Opoziției au stat în live-uri maraton pe Tik-Tok și Facebook pentru a-și întreba alegătorii cum să voteze. Diana Iovanovici-Șoșoacă a venit personal în Parlament pentru a se asigura show-ul.

Situația din Parlament arată disoluția mișcărilor noi: POT, SOS au pierdut mulți parlamentari într-un singur an. Sunt aproape 80 de parlamentari, ca niște meteoriți, care sunt singuri în cosmos. Cu ei se negociază la bucată proiecte de lege, moțiuni, învestiri de Guvern.

80 de parlamentari înseamnă cam o treime din voturile necesare unei moțiuni de cenzură sau pentru reînvestirea unui guvern. 80 de parlamentari vor decide majoritățile în următorii ani. Meteoriții pot face legea. Gravitația individuală a ajuns de preferat gravității unor grupări politice?

Grupul minorităților naționale 17 membri, s-a spart și el. Beneficiarii unor sume gigantice de la buget, deputații minorităților au votat diferit, în funcție de interese. Când în Parlament îl ai pe Stoica albanezul, controlat de PSD Dolj, ce așteptări să ai? Funcția de deputat al minorității naționale se transmite din familie în familie de zeci de ani, sunt un grup privilegiat și închis.

Știți de unde nu s-a tăiat în 2026? Fix de la bugetul minorităților naționale, iar scopul acestei mișcări a fost tocmai susținerea Guvernului. Aproape 270 de milioane de lei în 2026.

Varujan Pambuccian, prea rodat în Parlament ca să proiecteze iluzii, știe și care va fi viitorul: „de mâine revenim la masa Coaliției”.

Noi plătim toate crizele, indiferent în ce tabără suntem

Orice criză politică este plătită de societate, nu de politicieni.

Sigur, problemele au fost și înainte de această criză. Nu cred că există cineva care poate spune că i-a crescut puterea de cumpărare în ultimul an. Inflație, curs valutar, preț carburant, preț energie, impozite, taxe, toate s-au dus la cotele nedorite. Crize peste crize.

Da, nu le poți arunca pe toate pe Bolojan, este prea facil. El a fost aruncat în groapa cu lei, știm cu toții că acolo au fost și PSD, și PNL, și USR și UDMR. Știm că există un context internațional special.

Dacă dispariția lui Bolojan ar relansa economia, ne-am distra minunat vara aceasta. Probabil însă că nu o să fie cazul. Vom vedea că problemele economice ne vor lovi în continuare. Vor găsi alt țap ispășitor, dar factura o plătim tot noi toți. Doar vor îndrepta ura spre altcineva.

M-a întrebat cineva cum vor dormi parlamentarii după ce au declanșat această criză. I-am răspuns: „Liniștiți, cu capul pe milioane de euro”. Da, averile lor sunt la secret. BMW-urile și Mercedes-urile, despre care am aflat cu stupoare că nu mai sunt mașini de lux, nu au dispărut din curtea Parlamentului. Dimpotrivă, lunar apar modele noi, mai scumpe, mai lucioase.

Nici nu vă imaginați ce au cu adevărat în garaje. Și nici nu vom afla anul acesta. Dar vom căuta.