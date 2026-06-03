Reacție rapidă: Când am văzut că Guvernul României plătește 196 de milioane de euro firmei de telecomunicații Digi ca să facă AI, mi-am amintit cum Alexandr Lukașenko a anunțat că Belarus a făcut primul computer, la fabrica de televizoare

Guvernul României a comunicat marți că a decis să aloce 196 de milioane de euro companiei Digi România SA, din banii primiți de la UE prin pachetul SAFE. Suma va fi alocată pentru dezvoltarea unui model lingvistic mare (LLM), care să ne apere securitatea cibernetică.

În toamna lui 2022, Alexandr Lukașenko a prezentat personal o veritabilă minune tehnologică: primul calculator produs autohton în Belarus, la fabrica de televizoare. Calculatoarele se fac de mai bine de o jumătate de secol. Dar Lukașenko poate declara orice.

El a lăudat miracolul tehnologic: „Dacă nu vi s-ar fi spus că el a fost creat la fabrica noastră de televizoare Horizon, atingându-l nu ați fi zis că e produs în Belarus. Asta ne spune că avem potențial enorm”.

Sigur, tot el recunoștea că doar 12% din componente au fost produse propriu-zis în Belarus, restul fiind de import. Măcar la noi, contractul dintre SRI și compania de telecomunicații Digi susține că se va naște un LLM „integral în România”, potrivit guvernului.

OpenAI, Anthropic, Google și Digi

Mai exact, comunicatul guvernului precizează că s-a contractat „dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 Euro, încheiat cu Digi România S.A., realizarea fiind integrală în România”. Înțelegerea cu Digi apare în lista contractelor semnate.

LLM-urile sunt acele tipuri de inteligență artificială care stau în spatele unor chatboți populari precum ChatGPT, Claude sau Gemini.

Întrebarea pe care cred că și-o vor pune mulți oameni, care au urmărit chiar și tangențial dezvoltarea tehnologiei AI în ultimii ani, este ce expertiză are o companie de telecomunicații să dezvolte un astfel de model?

Creatorii de succes de modele LLM sunt OpenAI, Anthropic și Google. Ele reprezintă companii care grupează talente umane, avansuri tehnologice, capital global și organizări ale muncii de cel mai înalt nivel. Sigur, programul SAFE e destinat companiilor din Europa.

Însă asta nu schimbă faptul că în România avem o spectaculoasă miză națională pusă pe o companie din altă piață decât obiectul contractului. Și este o întrebare la care guvernul condus de Ilie Bolojan ar trebui să răspundă.

Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, s-a rezumat să confirme ceea ce aflase HotNews: este vorba de „un contract semnat la nivelul SRI”. Să răspundă și SRI, dacă ei au ales furnizorul.

Cum s-a calculat valoarea contractului acordat prin SAFE?

Un alt semn de întrebare e legat de cum a fost calculată valoarea contractului acordat de guvernul României. Din comunicarea sa nu reiese ce anume va face acest model dezvoltat de Digi. „LLM pentru securitate cibernetică” e suficient de vag încât poate să însemne aproape orice, deși „platformă integrată” sugerează o amploare a dezvoltării.

Sunt 196 de milioane de euro. E mult, e puțin? Probabil că reacțiile din partea experților în domeniu vor începe să curgă cât de curând. Mie suma mi-a amintit de o altă știre, din primăvara lui 2023.

Mistral AI a primit 105 milioane de euro

Trei foști cercetători francezi de la Google și Meta – Arthur Mensch, Guillaume Lample și Timothée Lacroix – înființau atunci Mistral AI, la Paris.

Mistral AI e un startup dedicat inteligenței artificiale care avea să devină destul de repede singurul jucător major pe care Europa îl are în domeniu.

Însă în chiar prima rundă de finanțare pe care au lansat-o pentru companie, ei au strâns de la investitori privați 105 de milioane de euro, după cum relata Financial Times la momentul respectiv. Guvernul României a alocat acum o sumă aproape dublă unei companii private fără expertiză cunoscută în domeniu.

Ce are Digi și nu au alții

Sigur, orice comparație e imperfectă. 100 de milioane de euro în 2023 înseamnă, din cauza inflației din zona euro, cam 115 de milioane acum. Iar sumele care se bagă în AI sunt tot mai mari.

Digi are, într-adevăr, o masivă experiență internațională, de când operează și în alte țări. E o companie puternică. Are o cifră de afaceri remarcabilă, de peste 1 miliard de euro pe an.

Dar vinde telecomunicații și acces la internet, nu face aplicații, nu fondează branduri de software, nu se ocupă cu securitatea cibernetică sau cu Inteligența Artificială.

România are alte câteva firme mari din această zonă: software și securitate cibernetică. Bitdefender este lider global în securitate cibernetică. UiPath lucrează cu AI avansată. O fi vorbit cineva cu ele?



