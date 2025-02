Reacție rapidă din lumea MAGA după ce poliția l-a ridicat pe Călin Georgescu: „Președintele legitim al României, arestat”. Apel către Elon Musk și JD Vance

Ridicarea pentru audieri a lui Călin Georgescu a atras o reacție rapidă din partea lui Mario Nawfal, o voce influentă în baza MAGA (Make America Great Again) din Statele Unite, acesta afirmând că „președintele legitim al României” a fost arestat și că urma să îi ia un interviu mai târziu în cursul zilei de miercuri.

„ULTIMĂ ORĂ: PREȘEDINTELE LEGITIM AL ROMÂNIEI, ARESTAT!

Mă trezesc în această dimineață cu vestea că toți susținătorii lui Călin au fost percheziționați. Așa că îl sun imediat pe Călin pentru un interviu. Plănuisem să-l facem peste 2 ore și jumătate.Cu câteva secunde în urmă, mă sună și îmi spune că tocmai a fost arestat! Vă voi ține la curent pe măsură ce situația evoluează”, a scris Nawfal pe pagina sa de „X”, unde are peste două milioane de urmăritori și una dintre cele mai urmărite emisiuni.

El i-a îndemnat și pe Elon Musk și vicepreședintele american JD Vance să comenteze subiectul, amintindu-le de două afirmații făcute de aceștia.

@elonmusk: „Cum poate un judecător să anuleze o alegere și să nu fie considerat un dictator?”

@JDvance: „Nu poți avea valori comune dacă anulezi alegeri doar pentru că nu îți place rezultatul.”

