VIDEO Vicepreședintele american JD Vance critică din nou România: Așa cum crede și Trump, prietenia se bazează pe valori comune. Nu ai valori comune dacă anulezi alegerile pentru că nu îți place rezultatul

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a lansat noi critici la adresa autorităților române pentru decizia de a anula alegerile prezidențiale, joi, într-un discurs susținut la un eveniment al conservatorilor americani, și a declarat că, în opinia administrației Trump, nu poți avea „valori comune” cu Washingtonul, o condiție pentru bune relații, „dacă anulezi alegerile pentru că nu îți place rezultatul”.

Vicepreședintele Statelor Unite a susținut un discurs, joi, în conferința conservatorilor americani CPAC, și și-a reluat reproșurile la adresa europenilor, vorbind în mod specific despre Germania și România.

„Întreaga apărare a Germaniei este subvenționată de plătitorii americani de taxe. Sunt mii peste mii de trupe americane în Germania astăzi. Credeți că plătitorii americani de taxe vor asta? Dacă ești trimis la închisoare în Germania pentru un tweet (o postare pe X, n.r.) răutăcios? Bineînțeles că nu o vor face”, a declarat JD Vance.

Oficialul american a subliniat importanța „valorilor comune” în viziunea administrației Trump și le-a reproșat autorităților române, din nou, decizia de a anula alegerile prezidențiale de anul trecut.

„Eu cred că, știu că președintele Trump o face, prietenia se bazează pe valori comune. Nu ai valori comune dacă trimiți oameni la închisoare pentru că spun că ar trebui să închidem frontiera. Nu ai valori comune dacă anulezi alegeri pentru că nu îți place rezultatul. Iar asta s-a întâmplat în România. Nu ai valori comune dacă te temi atât de mult de propriul popor încât îl reduci la tăcere”, a mai declarat oficialul american.

JD Vance criticase România și cu ocazia discursului susținut la Conferința de Securitate de la Munchen, în 14 februarie, când a spus că țara noastră „a anulat direct rezultatele alegerilor prezidențiale pe baza suspiciunilor slabe ale unei agenții de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor continentali”.

„De ani de zile, ni se spune că tot ceea ce finanțăm și sprijinim este în numele valorilor noastre democratice comune, totul, de la politica noastră față de Ucraina la cenzura digitală, este prezentat ca o apărare a democrației. Dar când vedem instanțe europene care anulează alegeri și înalți funcționari care amenință să anuleze altele, ar trebui să ne întrebăm dacă ne menținem la un standard suficient de ridicat”, mai afirma vicepreședintele Vance la acel moment.

Discursul de la Munchen a marcat o schimbare de paradigmă în optica guvernului american față de situația din România, în condițiile în care fostul secretar de stat al SUA, Antony Blinken, omul care a condus diplomația americană în timpul administrației Biden, declara la un summit OSCE din 5 decembrie că autoritățile române au dezvăluit „un efort rusesc – de amploare și bine finanțat – de a influența recentele alegeri prezidențiale”.

Curtea Constituțională a României a anulat alegerile prezidențiale în 6 decembrie, pe baza rapoartelor prezentate de serviciile de informații în Consiliul Suprem de Apărare a țării. Procesul electoral „a fost viciat pe toată desfășurarea lui”, afirmau judecătorii CCR în motivarea deciziei luate cu unanimitate de voturi, în care vorbeau inclusiv despre nevoia de a exclude ingerințele unor entități statale sau non-statale. Într-o conferință de presă din 18 decembrie, fostul președinte Klaus Iohannis a afirmat explicit că actorul statal implicat în prezidențialele românești a fost Rusia.

Președintele Curții Constituționale a României (CCR) a vorbit, miercuri, despre anularea alegerilor, o premieră după decizia luată în 6 decembrie de către judecătorii instituției. Hotărârea, a declarat Marian Enache într-un interviu pentru juridice.ro, a fost luată exclusiv pe baza documentelor desecretizate de CSAT, care au arătat că „au existat interferențe în desfășurarea procesului electoral”, și a fost una „de apărare a statului român și a democrației constituționale“.

Știre în curs de actualizare

