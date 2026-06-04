Replică vehementă de la vârful AUR, după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Tomac: „O perioadă de pericol pentru democrație”

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR a criticat decizia lui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Eugen Tomac pentru formarea noului Guvern și susține că șeful statului a oferit o justificare „plină de imoralitate și prevestitoare de dictatură”.

Petrișor Peiu a criticat modul în care a justificat președintele Nicușor Dan această desemnare.

„Președintele a inaugurat astăzi o perioadă de pericol pentru democrație, atunci când a spus că este nevoit să numească un guvern tehnocrat pentru că «partidele nu s-au înțeles». Această exprimare este plină de imoralitate și prevestitoare de dictatură. Într-o democrație funcțională, guvernele sunt rezultatul majorităților parlamentare, nicidecum rodul voinței unei persoane, fie ea și președintele statului”, a declarat Peiu, joi seară, pe Facebook.

El susține că, într-un astfel de scenariu, trebuiau organizate alegeri anticipate.

„Ceea ce nu a înțeles Nicușor Dan este un lucru elementar într-un stat democratic: dacă partidele nu pot forma o majoritate, alternativa este organizarea de alegeri anticipate, nu preluarea puterii de către o persoană”, a adăugat liderul senatorilor AUR.

Ce a spus despre Tomac. Guvernarea cu care îl compară

Petrișor Peiu a afirmat că „Eugen Tomac nu este un tehnocrat, căci el nu este remarcat în niciun domeniu”, ci „este un activist de partid”. Reprezentantul AUR a amintit că partidul pe care l-a condus actualul premier desemnat, la a cărui conducere, potrivit surselor HotNews, a renunțat miercuri, cu o zi înainte de nominalizare, nu a intrat în Parlament la alegerile din 2024.

„Mai mult, Tomac este fix reprezentantul lui Dan, căci îi este consilier. Cariera politică a lui Tomac este în întregime purtată pe sub fustele fostului președinte Băsescu”, a continuat președintele Consiliului Național de Conducere al AUR.

El a comparat nominalizarea făcută de Nicușor Dan cu guvernarea lui Gheorghe Tătărescu din perioada Regelui Carol al II-lea.

„Dacă vreți să înțelegeți guvernul «.independent» Tomac, veți vedea că va semăna foarte mult cu guvernul «independent» carlist al lui Guță Tătărescu, în care erau atât țărăniștii Mihai Ralea, Petre Andrei, Grigore Gafencu și Mihail Ghelmegeanu, cât și a liberalii Victor Slăvescu, Ion Nistor sau Constantin Angelescu. Mai mult, Tătărescu și-a început cariera ca «liberal» etatist, și-a continuat-o ca locotenent al lui Carol al II-lea și și-a terminat-o drept ministru în guvernul comunist al lui Petru Groza, mai apoi ajungând în temniță”, a mai declarat Petrișor Peiu.