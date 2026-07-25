Reacții din AUR după doborârea unei noi drone în spațiul aerian românesc: Semnale privind „găurile din sistem”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, și deputatul Ramona Bruynseels critică deciziile politice și administrative privind apărarea, după ce piloții români au doborât drone intrate în spațiul aerian al țării.

„Dronele nu vor înceta să vină în România şi «accidentele» se vor intensifica. De fiecare dată ni se spune că armata română nu «are ce-i trebuie» şi că nu poate face faţă adecvat unei asemenea situaţii”, a declarat Dan Dungaciu, potrivit unui comunicat AUR citat de Digi24.

Liderul AUR afirmă că „problema este politică”: „De ce nu are şi de ce miliarde de euro împrumutate se duc acolo unde nevoile armatei nu sunt stringente şi nu acolo unde, de fiecare dată când apar asemenea incidente, se văd periculos găurile din sistem?”.

„Invocarea de fiecare dată a NATO este ridicolă: NATO nu poate intra într-un război de fiecare dată când se petrec aceste incidente. Noi putem invoca, politic, Articolul 5, dar NATO ne arată, militar, Articolul 3”, mai spune Dungaciu. Articolul 3 solicită statelor membre dezvoltarea propriei capacități de rezistență la atacuri armate.

Dungaciu se întreabă: „De trei ani de zile, cel puţin, războiul din Ucraina este marcat decisiv de apariţia dronelor. Ce a făcut decidentul politico-strategic din România până acum?”.

El mai spune că „criza de încredere din sistem nu contribuie în niciun fel la liniştirea publicului. Un stat nu se apără doar cu armele fizice, ci şi cu încredere. Încredere în instituţii, încredere în armată, încredere în lideri”.

Liderul AUR adaugă că „perpetuarea crizei politice curente şi mediocritatea ardentă a actualilor conducători nu fac decât să slăbească statul român în faţa unei confruntări militare care, indirect, ne va afecta şi care nu se va ostoi curând la graniţele României”. El susține că această situație nu poate fi acoperită mediatic „nici măcar cu piloţi tineri, excelent pregătiţi şi capabili să doboare dronele ruseşti”.

O altă reacție a venit de la deputatul Ramona Bruynseels, care afirmă că, deși doi piloți de cel mult 28 de ani au demonstrat pregătire doborând o dronă, „statul îşi tratează defectuos resursa umană din apărare”.

„În acelaşi timp, la Constanţa, militari activi şi militari în rezervă sunt obligaţi să îşi caute dreptatea în instanţă pentru recalcularea şi plata unor drepturi salariale pe care statul ar fi trebuit să le clarifice şi să le acorde printr-o legislaţie corectă şi aplicată unitar”, a spus ea, potrivit Agerpres.

Ea afirmă că „aceasta este nedreptatea care doare: România are oameni excepţionali în sistemul de apărare, dar statul continuă să îşi trateze propria resursă umană prin blocaje birocratice, legi neclare şi procese îndelungate”.

Reacțiile celor doi membrii AUR, partidul care a votat alături de POT și SOS împotriva legii care permitea doborârea dronelor care intră ilegal în spațiul național, vin după ce o nouă dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață de un pilot român de F-16, lângă Sfântul Gheorghe. Vineri, România a doborât pentru prima oară o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României, deasupra județului Buzău.

După prima dronă doborâtă, AUR a reacționat lăudând acțiunea „executată cu profesionalism de către piloţii şi personalul Forţelor Aeriene Române”, cerând însă Guvernului să explice de ce aparatul de zbor a pătruns „atât de adânc” în țară.