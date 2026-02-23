Reacții din PNL și USR după ce Rogobete a anunțat pe Facebook că a mobilizat 6 spitale pentru avionul întors din drum: „Cred că e mai bine să fim pregătiți” vs „Ce legătură are Ministerul Sănătății cu avionul care era deasupra Bucureștiului?”

Ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost criticat în spațiul public, inclusiv de reprezentanții unor companii aeriene, pentru că a panicat populația prin modul în care a comunicat în cazul avionului întors din drum din cauza unei probleme tehnice. Ministrul susține că a acționat corect. Colegii săi de guvernare, de la PNL, au însă o părere mai nuanțată.

Ministrului Rogobete i se reproșează nu faptul că a organizat spitalele pentru o posibilă situație de urgență, ci pentru cum a comunicat public despre acea situație care încă se afla în desfășurare și a putut crea, astfel, panică.

„În privința acestui lucru, în general cred că e mai bine să fim pregătiți decât să fim găsiți nepregătiți. Suntem în țara în care fiecare an școlar ne prinde cu surpriză că începe școala. Sau în fiecare iarnă, uitați-vă apropo de ce a fost zilele acestea sau săptămânile acestea în București, ninge din nou. În general, cred că e bine să fim mai pregătiți”, a fost comentariul făcut la Parlament, luni, de senatorul USR Ștefan Pălărie.

„Acum, dacă a existat un excel de zel sau a existat un fel de reacție mai degrabă pe Facebook, inclusiv în care resursele statului valoroase au fost blocate sau au fost alocate fără să existe un temei legal, asta e o chestiune pe care nu pot eu să o comentez, trebuie să se pronunțe alte instituții”, a adăugat senatorul răspunzând întrebării HotNews despre cum vede USR poziția ministrului în cazul avionului întors din drum din cauza unei probleme de presurizare.

PNL: „Recomand tuturor colegilor să vorbească doar despre ceea ce au în coordonare”

Președintele PNL a Senatului, Mircea Abrudean, a spus, tot luni, la Parlament, că nu înțelege „ce legătura are Ministerul Sănătății cu avionul care era deasupra Bucureștiului”. „Nu înțeleg care e legătura (n. red.: între Ministerul Sănătății și avionul care a aterizat de urgență la București), într-adevăr”.

Întrebat de HotNews dacă consideră că ministrul Sănătății nu trebuia să facă acest anunț, Abrudean a spus: „Este decizia personală a ministrului. Eu cred că fiecare trebuie să vorbească despre ceea ce păstorește, în general”.

„Eu evit și recomand tuturor colegilor să vorbească doar despre ceea ce au în coordonare, în subordine, și să nu se pronunțe pe alte subiecte pentru că nu facem decât să creăm uneori panică și nu cred că este sănătos”, a explicat Mircea Abrudean.

Alexandru Rogobete: „Vorbeam despre posibilitatea unor victime multiple”

Ministrul Sănătății a avut duminică seara o reacție după ce a fost criticat pentru modul în care a comunicat pe tema avionului HiSky, întors duminică pe Aeroportul Otopeni după ce a fost semnalată activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, și a susținut că „este complet absurd” să fie acuzat că a creat „panică”.

Reacția oficialului a venit după ce Asociația Companiilor Aeriene Românești, care reprezintă, printre altele, companii ca HiSky și Tarom, a spus că este „inacceptabil ca un reprezentant al Guvernului să posteze mesaje de tip «breaking news» prin care să inventarieze numărul de ambulanțe și unități de terapie intensivă pregătite, sugerând iminența unui dezastru”, în cazul unui „incident tehnic minor” care a declanșat „o procedură de siguranță standard”.

Alexandru Rogobete a explicat că „nu existau alte date certe” când a fost „informat că un avion cu 180 de pasageri la bord s-a depresurizat și se întoarce la Otopeni”, în afara faptului că „aeronava trebuie să survoleze pentru a-și reduce greutatea înainte de aterizare”.

„Rolul meu, ca ministru al Sănătății, nu este să reacționez după ce se întâmplă ceva grav. Rolul meu este să fiu pregătit înainte. Într-un scenariu negativ, vorbeam despre posibilitatea unor victime multiple. Iar victimele multiple nu se tratează pe pistă. Se tratează în spitale. Spitale care, în acest moment, funcționează cu un grad de ocupare de peste 90%. Asta înseamnă organizare și coordonare din timp, nu improvizație”, a declarat ministrul, duminică seară, într-o postare pe Facebook.