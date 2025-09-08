Reacții din PNL și USR după ce Sorin Grindeanu l-a criticat pe Bolojan / Grindeanu: „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, înseamnă că nu e un dialog și trebuie să ne extragem”

Luni, lideri ai PNL și USR au reacționat la discursul critic susținut de președintele PSD, Sorin Grindeanu, duminică, în timpul dezbaterilor moțiunilor de cenzură. Deși Grindeanu declarase că „nu putem trece cu buldozerul peste țară” și că PSD nu acceptă să guverneze cu pistolul la tâmplă, lideri ai celorlalte partide l-au contrazis, spunând că în coaliție deciziile se iau prin dialog.

„Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini!”, a avertizat Sorin Grindeanu, duminică, de la tribuna Parlamentului.

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a spus, luni, în Parlament, că, deși este de acord cu proiectul de relansare economică pe care PSD urmează să-l prezinte, le reproșează social-democraților că au încetinit anumite decizii: „Aveam nevoie de mult mai multă viteză și de mult mai multă colaborare în tăierea cheltuielilor inutile. Am văzut că un doliu național și alte elemente au încetinit viteza cu care lucrurile au fost duse la capăt”.

Pălărie spune că nu se pune problema guvernării cu pistolul la tâmplă invocată de PSD, dar că în acest moment România se află pe buza prăpastiei: „România are o mare amenințare pe care trebuie să o elimine, și anume posibilitatea de a se prăbuși pe modelul Greciei într-o spirală din care să nu-și mai revină a datoriilor”.

Lider PNL: „Ideal este să nu mai avem astfel de ieșiri în spațiul public”

Șeful Senatului, Mircea Abrudean (PNL), apropiat de premierul Bolojan, a fost întrebat și el despre cum vede discursul critic al lui Grindeanu, în contexul în care președintele Nicușor Dan le-a cerut de mai multe ori liderilor din coaliție să nu se mai atace.

Abrudean a spus că respingerea celor patru moțiuni de cenzură „inutile, populiste și demagogice” este dovada stabilității coaliției.

„Coaliția este puternică, a rezistat și va rezista în continuare, în ciuda declarațiilor și discuțiilor mai mult sau mai puțin contondente”, a susținut președintele Senatului.

În schimb, el spune că „ideal este să nu mai avem astfel de ieșiri în spațiul public din partea partidelor din coaliție care atacă, într-un fel sau altul, măsurile propuse de Guvern”.

Abrudean a subliniat că social-democrații nu guvernează cu pistolul la tâmplă, așa cum a spus Grindeanu, și că deciziile din coaliție se iau prin dialog și prin vot în Guvern, „informal, pentru că nu se votează în ședințele de guvern, dar acele decizii sunt avizate de miniștrii din toate partidele”.

Grindeanu: „N-am dat ultimatumuri”

În replică, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus că PSD nu poate fi acuzat că s-a ferit de dialog : „Am discutat, n-am dat ultimatumuri, am mers și am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției și suntem cei care am fost parte activă la dialog”.

Întrebat dacă s-a simțit presat de premierul Bolojan, liderul PSD a spus că discuția nu ar trebui să fie una personalizată.

„Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, aceste lucruri, dacă nu sunt parte a unui dialog în care inclusiv soluțiile PSD să fie parte, atunci înseamnă că acela nu e un dialog și trebuie să ne extragem din acest lucru”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan: „Nu este în regulă”

Luni, dimineață, șeful statului a spus că „nu este în regulă” ca partidele din coaliţie să se atace între ele: „Nu este în regulă ca partidele din coaliție să se atace între ele. Asta este opinia mea pentru că au libertatea să facă ce vor”.

El a declarat în continuare că în contextul în care coaliția ia niște măsuri care au costuri sociale importante, partidele din coaliție ar trebui să fie un „bloc unit”.

Liderul PSD a anunțat, la finalul lunii august, că în partid se lucrează la un pachet de „măsuri pentru relansarea economiei”, în urma celor două pachete de măsuri fiscale adoptate de Guvernul Bolojan. Potrivit informațiilor HotNews, proiectul urmează să fie prezentat miercuri.