Sorin Grindeanu: „PSD nu va vota nicio moțiune AUR, pentru că refuzăm haosul” / Avertisment pentru Bolojan: România nu are nevoie de austeritate extremă

Dezbatere și vot asupra celor patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România şi POT la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă, la Palatul Parlamentului din București, 7 septembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

PSD „nu guvernează pe rețelele sociale, nu înlocuiește instituțiile statului cu spectacolul străzii, și nici nu confundă reforma cu austeritatea”, a declarat, duminică, președintele Camerei Deputaților și interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în ședința comună a celor două Camere.

„Mi-aș fi dorit ca astăzi românii să aibă parte de o duminică liniștită. Și nu să-i vadă pe cei de la AUR cum și-au amintit că trebuie să strige din nou refrenul de toamnă cu «Jos Guvernul»”, a declarat Grindeanu la începutul discursului său.

Apoi, șeful interimar al PSD a spus că vrea să fie limpede: „PSD respinge toate moțiunile AUR! PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ! Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie”.

„Vă opuneți ca spitalele private bogate să plătească când tranferă un pacient bolnav, nejustificat, la stat. Asta înseamnă să fii ipocrit și să urmezi doar interesele unor sponsori politici, fie ei și de AUR. Vă opuneți din greu să reducem numărul membrilor din Consiliile de Administrații”, a declarat Grindeanu.

El a continuat atacul la adresa AUR, afirmând că „indignarea AUR durează doar câteva minute, cât pentru un video pe Tik-Tok”. „De fapt, AUR este doar un cameleon politic, perfect capabil să se contrazică azi cu ce a spus ieri, doar ca să demonstreze întotdeauna că este CONTRA – nu contează la ce. Voi credeți că a fi CONTRA înseamnă să fiți ANTI-SISTEM”, a mai spus el.

Ce i-a transmis lui Ilie Bolojan

„România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune”, a afirmat Grindeanu, fără să îl numească pe Ilie Bolojan, dar făcând referire la măsurile sale fiscale.

„Nu merge cu ultimatumuri şi ameninţări în faţa PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcţie clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem şi nu ne lăsăm şantajaţi!”, a mai spus Sorin Grindeanu.

El a anunţat că săptămâna viitoare, PSD va prezenta public şi la nivelul Coaliţiei- Programul de relansare economică a României. „Invit toate partidele, sindicatele şi specialiştii să contribuie pentru a-l face mai bun!”, a mai declarat el.

Liderul PSD a adăugat, la finalul discursului său, că „majoritatea politică rămâne o majoritate reală DOAR dacă livrează o speranţă pentru viitor”. „Vă provoc să ieşim din zodia experimentelor şi a circului politic ieftin!”, a conchis el.

Camera Deputaților și Senatul s-au reunit duminică pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziția împotriva Guvernului Bolojan. Înaintea ședinței, liderul AUR a anunțat că parlamentarii opoziției nu vor intra în sală pentru a nu exista cvorum și, prin urmare, pentru ca dezbaterea și votul să fie amânate pentru luni. Cu toate acestea, ședința Parlamentului a început.