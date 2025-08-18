Reacții pozitive la Kiev după întâlnirea Trump–Zelenski: „Vești bune, nu s-au certat”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, la fotografia de familie împreună cu alți lideri europeni, în Cross Hall al Casei Albe din Washington, DC. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Mai mulți parlamentari ucraineni au remarcat rapid pe rețelele sociale un lucru bun după întâlnirea dintre Trump și Zelenski de luni: cei doi lideri nu s-au certat, așa cum s-a întâmplat la reuniunea din februarie din Biroul Oval. Reacțiile lor arată cât de scăzute sunt așteptările multor ucraineni de la discuțiile de astăzi, notează The New York Times.

„Dar sunt și vești bune: nu s-au certat. Deja e bine”, a scris pe Telegram parlamentarul Yaroslav Jelezniak.

La rândul său, Oleksii Honcharenko a transmis: „Salutare tuturor! Cel puțin deocamdată, nu a avut loc nicio ceartă.”

Publicația americană consemnează că mulți locuitori ai Kievului au privit cu scepticism vizita lui Zelenski la Washington, temându-se că Donald Trump ar putea încerca să-l preseze pe liderul ucrainean să accepte condițiile lui Vladimir Putin pentru încheierea războiului. Printre acestea se numără cedarea întregului Donbas, inclusiv a zonelor încă aflate sub control ucrainean.

Trump le-a transmis liderilor europeni, după întâlnirea cu Putin din Alaska, că susține un plan prin care Ucraina ar ceda Rusiei teritorii neocupate încă, în locul unei încetări a focului.

„Cel mai probabil, Trump îl va presa pe Zelenski și pe europeni să accepte condițiile lui Putin – să retragă trupele din Donbas”, a spus pentru NYT Alevtina Harmash, o manageră de resurse umane de 37 de ani din Kiev.

„Speranța este pur și simplu ca Trump să se comporte mai reținut în prezența lor”, a declarat Taras Kalyta, un locuitor din Kiev de 51 de ani.

Cum a fost atmosfera în Biroul Oval

Atmosfera din Biroul Oval pentru întâlnirea de astăzi a fost mult mai bună decât scandalul exploziv care a avut loc în februarie, ultima dată când președintele Volodimir Zelenski s-a aflat în aceeași încăpere cu președintele Donald Trump, notează CNN.

Partea ucraineană a acordat o atenție deosebită pentru ca discuțiile să nu degenereze, scrie site-ul CNN. Zelenski a venit cu o scrisoare pentru Trump din partea soției sale și a elogiat mesajul primei doamne a SUA, Melania Trump, adresat lui Putin cu privire la copiii care suferă în timpul războiului.

După ce vicepreședintele JD Vance l-a acuzat de nerecunoștință în timpul întâlnirii din februarie, Zelenski a rostit cuvântul „mulțumesc” de patru ori în primele 10 secunde ale scurtei sale declarații de luni.