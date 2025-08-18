VIDEO Trump – Zelenski, atmosfera diferită în Biroul Oval. 4 x ”Mulțumesc” / Ce nu au dezvăluit

Atmosfera din Biroul Oval pentru întâlnirea de astăzi a fost mult mai bună decât scandalul exploziv care a avut loc în februarie, ultima dată când președintele Volodimir Zelenski s-a aflat în aceeași încăpere cu președintele Donald Trump, notează CNN. În același timp, politic și pragmatic, cei doi președinți au fost reținuți. Ei nu au promis o soluție și nu au dezvăluit ce poate ceda fiecare parte.

Partea ucraineană a acordat o atenție deosebită pentru ca discuțiile să nu degenereze, scrie site-ul CNN. Zelenski a venit cu o scrisoare pentru Trump din partea soției sale și a elogiat mesajul primei doamne a SUA, Melania Trump, adresat lui Putin cu privire la copiii care suferă în timpul războiului.

După ce vicepreședintele JD Vance l-a acuzat de nerecunoștință în timpul întâlnirii din februarie, Zelenski a rostit cuvântul „mulțumesc” de patru ori în primele 10 secunde ale scurtei sale declarații de luni.

„Vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile personale, pentru a opri uciderile și a pune capăt acestui război. Vă mulțumesc că ați profitat de această ocazie, mulțumesc mult soției dumneavoastră”, a spus președintele ucrainean.

Trump i-a lăudat costumul lui Zelenski

Zelenski a purtat costum, aparent o concesie față de nemulțumirea lui Trump față de uniforma militară pe care a purtat-o în timpul ultimei întâlniri. Alegerea ținutei sale a creat un moment de relaxare.

Reporterul care data trecută l-a criticat pe Zelenski că nu s-a îmbrăcat suficient de formal a spus acum că președintele ucrainean arată „grozav” în costum.

„Și eu i-am spus același lucru”, a intervenit Donald Trump.

Reporterul și-a cerut scuze, iar Zelenski a glumit: deși el și-a schimbat ținuta, jurnalistul poartă același costum ca data trecută: „Eu m-am schimbat, tu nu.”

Potrivit unui oficial european, ținuta lui Zelenski a fost discutată între oficialii americani și ucraineni înaintea întâlnirii de luni cu Trump, cu înțelegerea ca liderul ucrainean să nu mai vină îmbrăcat în tradiționalul său hanorac verde militar.