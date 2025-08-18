VIDEO Scrisoarea primită de Melania Trump, după ce i-a scris lui Vladimir Putin. Ce i-a spus Volodimir Zelenski lui Donald Trump în Biroul Oval

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit luni la Casa Albă cu omologul său american, Donald Trump, și i-a spus printre altele că soția sa, Olena Zelenska, i-a scris o scrisoare primei doamne a SUA, Melania Trump.

Zelenski i-a mulțumit liderului american pentru eforturile făcute în încercarea de a opri războiul din Ucraina, dar și soției sale, Melania Trump, pentru scrisoarea pe care i-a adresat-o prima doamnă a SUA președintelui rus Vladimir Putin.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturi personale pentru a opri omorurile și pentru a opri acest război. Vă mulțumesc! Folosesc această ocazie pentru a-i adresa multe mulțumiri soției dumneavoastră (…), i-a trimis o scrisoare lui Putin despre copiii noștri, despre copiii răpiți”, a declarat Volodimir Zelenski în Biroul Oval.

Președintele Ucrainei i-a spus omologului american că Olena Zelenska i-a scris o scrisoare Melaniei Trump.

„Nu este pentru dumneavoastră, este pentru soția dumneavoastră”, a glumit liderul ucrainean, stârnind răsetele persoanelor prezente în Biroul Oval.

Melania Trump îi adresase o scrisoare lui Vladimir Putin

Cuplul prezidențial ucrainean a făcut acest gest în contextul în care prima doamnă a SUA, Melania Trump, i-a trimis o „scrisoare de pace” președintelui rus Vladimir Putin, îndemnându-l să protejeze copiii din întreaga lume, potrivit agenției de știri Anadolu.

Președintele Donald Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin înainte de summitul lor de vineri din Alaska, unde liderul rus a citit-o imediat în fața ambelor delegații.

Scrisoarea începe cu „Dragă domnule președinte Putin”, prima doamnă adăugând că toți copiii, indiferent de locul în care se nasc – fie că este vorba de un sat rural sau de un oraș aglomerat – împărtășesc aceleași vise despre dragoste, oportunități și siguranță.

„Ca părinți, este datoria noastră să hrănim speranța generației următoare. Ca lideri, responsabilitatea de a ne susține copiii se extinde dincolo de confortul nostru”, a spus ea.

Pledând pentru o lume demnă în care toți să poată trăi în pace, ea a scris: „Descendenții fiecărei generații își încep viața cu o puritate – o inocență care stă deasupra geografiei, guvernării și ideologiei.”

Melania Trump a scris că unii copii îndură cu „râs liniștit… o sfidare tăcută” în mijlocul greutăților. „Domnule Putin, puteți restabili singur râsul lor melodios”, a spus ea. „Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât să serviți doar Rusia – veți servi însăși umanitatea”.

„O idee atât de îndrăzneață transcende orice diviziune umană, iar dumneavoastră, domnule Putin, sunteți în măsură să implementați această viziune cu o singură decizie”, a mai scris soția președintelui SUA. „A venit momentul”.