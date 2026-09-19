Reacțiile publicațiilor interzise la Casa Albă după ce le-au fost confiscate legitimațiile. Întrebat ce ziare mai are în vizor, Trump a amenințat încă două nume mari

Casa Albă a pus în aplicare ordinul președintelui Trump și le-a interzis accesul, sâmbătă, jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și Politico, potrivit Reuters.

Cele trei instituții de presă au declarat separat că legitimațiile de acces ale echipelor lor au fost confiscate sâmbătă dimineață, când jurnaliștii lor s-au prezentat la Casa Albă.

Publicațiile în cauză au dat de înțeles că ar putea contesta interdicția, argumentând că aceasta contravine protecțiilor prevăzute de Primul Amendament al Constituției SUA pentru libertatea de exprimare și libertatea presei.

Într-un comunicat de sâmbătă, CNN a calificat interdicția drept „un asalt ilegal” asupra dreptului său constituțional de a practica jurnalismul fără amestecul guvernului.

În comunicate separate, MS NOW și Politico au declarat că își vor „apăra drepturile garantate de Primul Amendament”.

MS NOW a precizat că intenționează să „ia toate măsurile necesare pentru a-și apăra drepturile garantate de Primul Amendament și rolul esențial al jurnalismului independent în democrația noastră”.

CNN și MS NOW au spus că vor continua să relateze despre administrația Trump, iar Politico a afirmat că își susține jurnaliștii care relatează de la Casa Albă.

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri interdicția pentru cele trei publicații, pe care le-a acuzat că „transmit constant fake news”.

Trump a amenințat și alte instituții de presă

În postarea publicată vineri pe rețelele sociale, președintele republican al SUA a amenințat că „urmează și alte publicații media care transmit știri false”.

Apoi, el a fost întrebat de reporteri în Biroul Oval la ce alte publicații s-a referit. În replică, Trump a indicat New York Times și Washington Post, fără să menționeze în mod explicit că le va interzice și lor accesul la Casa Albă.

New York Times a transmis un comunicat în care descrie interdicția impusă de Trump colegilor din presă drept „încă o amenințare neconstituțională”, adăugând că ziarul își exprimă „sprijinul pentru organizațiile de presă vizate în mod nedrept de președinte”.

Anul trecut, Donald Trump a interzis Associated Press să facă parte din grupul de jurnaliști care îi urmăresc deplasările, deoarece agenția de presă nu a adoptat denumirea stabilită de administrația Trump pentru Golful Mexic, redenumit în „Golful Americii”. AP a contestat interdicția.

În primul mandat al lui Trump, Casa Albă a încercat să revoce sau să suspende acreditările corespondentului Playboy Brian Karem și jurnalistului CNN Jim Acosta, însă judecătorii federali au dispus restabilirea accesului lor.