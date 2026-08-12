Reactorul 2 al Centralei nucleare Cernavodă va fi oprit mâine

Din cauza nivelului scăzut al Dunării, Unitatea 2 de la Centrala Nuclear-Electrică Cernavodă va fi închisă începând de joi dimineaţă, a anunţat directorul CNE, Romeo Urjan.

Romeo Urjan a declarat, miercuri, la Antena 3, că joi dimineaţa începe procedura de oprire controlată a Unităţii 2, potrivit News.ro.

„Decizia noastră de a opri, joi, 13 august, la ora 7 dimineaţa, în mod controlat este legată de nivelul în Dunăre şi de prognoza de scădere, care nu ne mai permite funcţionarea în condiţii normale”, a spus Urjan.

Potrivit acestuia, procedura de oprire controlată se va desfăşura pe parcursul a câtorva ore.

„În jurul prânzului vom fi la putere zero şi deconectaţi de la Sistemul Energetic Naţional”, a mai afirmat directorul CNE.

Nuclearelectrica a anunţat, marţi, că Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineaţa zilei de 13 august.

Ministerul Energiei a precizat că Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a iniţiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unităţii 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării, dar menţionează că procedurile sunt uzuale. În plus, ministerul a anunţat că se iau măsuri pentru asigurarea necesarului intern de energie.

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Reactorul 1 al Centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprit la sfârşitul lunii iulie, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Centrala de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România.

Oprirea celui de-al doilea reactor al Centralei Nucleare de la Cernavodă nu duce România în risc de pană de curent la nivel naţional, a afirmat secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Buşoi, la TVR Info.

El a transmis că „oamenii trebuie să stea liniştiţi” cu privire la asigurarea consumului pentru populaţie şi „serviciile-suport”.

Posibil impact asupra facturilor

Pe de altă parte, secretarul de stat a spus că prelungirea perioadei în care centrala de la Cernavodă nu va funcționa poate avea impact asupra facturilor.

„Efectul economic, într-adevăr, este mai clar şi pe consumatorii industriali care depind de piaţa zilei următoare şi, la un moment dat, şi marii furnizori vor fi impactaţi odată cu închiderea unităţii 2 (a centralei de la Cernavodă – n.r.), pentru că vor trebui să înlocuiască contractul Nuclearelectrica cu achiziţia de electricitate de pe piaţa zilei următoare din România şi pieţele regionale”, a afirmat Cristian Buşoi.

Potrivit acestuia, afectaţi nu vor fi doar marii consumatori, ci şi furnizorii care primesc energie produsă de centrala nucleară, iar efectul se va vedea în facturi, dacă situaţia se prelungeşte.

„Dacă vorbim doar de 10 zile, de o situaţie de felul acesta, efectul în facturile din toamnă va fi unul mic. Dacă vorbim de o perioadă mai lungă, sigur că lucrurile pot arăta puţin mai rău atât în ceea ce priveşte competitivitatea economică, cât şi anumite efecte în facturile consumatorilor. Dar lucrările de dragare continuă, de decolmatare, pentru ca repornirea să se facă puţin mai repede odată ce creşte debitul Dunării”, a subliniat oficialul din Ministerul Energiei.