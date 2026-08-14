Cădere liberă. Realitatea Plus a anticipat corect prețul boicotării lui Călin Georgescu. Măsurători oficiale

Postul de știri a pierdut aproape 40% din publicul pe care l-a avut în iunie. Și restul televiziunilor au înregistrat scăderi, dar cele ale Realității au fost cele mai mari, scrie PaginadeMedia.

Potrivit sursei citate, Realitatea Plus a avut o medie de doar 94.000 de telespectatori în prime-time, faţă de aproape 150.000 în iunie.

Sunt cu 56.000 de telespectatori mai puțini, ceea ce a coborât postul pe locul 9 în clasamentul național.

Spre comparație, România TV a scăzut cu aproape 20.000 de telespectatori, dar rămâne cea mai urmărită televiziune de știri, Antena 3 CNN e pe locul 2, dar a scăzut cu aproximativ 7.000, iar Digi24 a pierdut și ea 20.000 de telespectatori.

Postul anticipase pierderea audienței

La sfârșitul lunii iunie, postul Realitatea Plus a decis să-l boicoteze pe Călin Georgescu după un conflict la televizor între acesta și moderatoarea Anca Alexandrescu.

„După declarațiile făcute aseară de domnul Georgescu la adresa Realitatea PLUS și a telespectatorilor noștri, considerăm că a fost depășită o limită. Cu atât mai mult cu cât domnia sa a afirmat că prezența și mesajele sale au fost difuzate de această televiziune doar pentru rating”, a scris redacția într-un articol publicat pe 29 iunie.

Realitatea Plus anunța că nu va mai participa și nu va mai transmite informații despre Călin Georgescu până „în momentul în care domnul Călin Georgescu își va cere scuze public atât Realității PLUS, cât si telespectatorilor care urmăresc această televiziune”.

„Ne asumăm această decizie chiar dacă ea poate însemna pierderea unei părți din audiența pe care am fi câștigat-o prin reflectarea activității sale. Realitatea PLUS își respectă telespectatorii. Iar acest respect este mai important decât orice audiență”, au mai scris jurnaliștii.