Realitatea Plus, din nou cu emisia suspendată pentru trei ore. Când va fi pusă în aplicare sancțiunea CNA

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis sancţionarea Realitatea Plus cu încă o suspendare a emisiei pentru trei ore, după încălcări repetate ale legii în 26 de emisiuni difuzate în luna decembrie, scrie Pagina de Media. Este a doua oară în acest an când postul de televiziune este sancționat cu suspendarea emisiei.

Televiziunea deținută de familia Păcuraru va fi obligată ca pe 1 aprilie să difuzeze timp de trei ore doar textul sancţiunii.

Conform rapoartelor de monitorizare analizate de CNA, în mai multe emisiuni difuzate în luna decembrie pe post s-au prezentat acuzaţii fără dovezi sau a lipsit total echilibrul din dezbateri, difuzându-se doar o singură parte. Au fost atacuri la adresa preşedintelui Nicuşor Dan, USR, Ilie Bolojan, Diana Buzoianu (Ministrul mediuliu) sau la Recorder, după documentarul despre „Justiţia Capturată”.

Abateri în 26 din 28 de emisiuni analizate: „În aceste emisiuni s-a discutat doar dintr-o perspectivă”

CNA a avut de analizat şi vizionat fragmente din 28 de emisiuni difuzate în luna decembrie, iar în cazul a două membrii au decis că nu au fost încălcări şi au subliniat că moderatorii chiar şi-au făcut meseria.

„Au fost 28 emisiuni în care s-a discutat despre ce face Guvernul, despre USR, despre ce face Ilie Bolojan, referitoare la Recorder. Toate acuzaţiile aduse în aceste emisiuni au fost dintr-un singur punct de vedere.

Nu am văzut nici măcar o încercare de a-i contacta pe cei despre care s-a discutat. Nu a existat niciun punct de vedere alternativ, nu a existat nimic. Pur şi simplu în aceste emisiuni s-a discutat doar dintr-o perspectivă, cea a suveraniştilor, ca să zic aşa. Se şi discută la un moment dat despre faptul că suveraniştii trebuie să facă cumva ordine în interior, că nu se poate să existe două tabere şi să asculte de cuvântul lui Călin Georgescu care este cel mai puternic. Asta este atmosfera generală. Au existat câteva emisiuni în care au fost aduse acuzaţii concrete.

De exemplu, în Daytime News, cu Prime Time News, s-au făcut acuzaţii la adresa lui Nicuşor Dan, s-a spus că firma care l-a finanţat în campanie era cea care aducea apă sinistraţilor din Prahova şi a fost un fel de răsplată pe care preşedintele a oferit-o firmei respective.

Nu a existat nicio dovadă pentru această afirmaţie. S-a discutat despre documentarul Recorder tot dintr-un singur punct de vedere.

Am remarcat şi două emisiuni în care moderatorii şi-au făcut treaba. Este vorba despre doamna Cristina Răduţă, care a intervenit şi l-a oprit pe domnul Marinescu care a spus „Mai bine o dictatură sănătoasă decât o democraţie bolnavă. (…) ”, a spus Dorina Rusu, membră CNA, citată de Pagina de Media.

Și Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA, a spus că este vorba despre „o încălcare programată şi sistemică a legii fără nicio reţinere”. „Pur şi simplu comportamentul editorial al acestui post e de neschimbat. Aproape că îmi dă senzaţia că e un fel de declaraţie de continuitate a încălcării legii”.

Sancţiunea de suspendare a emisiei pentru trei ore a fost propusă de Valentin Jucan şi votată de opt din cei 10 membri prezenţi în şedinţa de marți.

Realitatea TV a mai avut emisia suspendată și în luna februarie.