ALERTĂ. Realitatea Plus nu e singurul post rămas fără licență. CNA închide și Gold FM, radioul lui Cozmin Gușă

CNA a decis marți retragerea licenței audiovizuale pentru postul Gold Fm, controlat de familia fostului politician Cozmin Gușă.

Motivul retragerii licenței este, ca și în cazul Realitatea Plus, neplata la timp a amenzilor.

Postul Gold FM, controlat de familia fostului politician Cozmin Gușă, a fost amendat de-a lungul timpului de mai multe ori de CNA.

Cine este Cozmin Gușă

În vârstă de 55 de ani, Cozmin Gușă a fost secretar general al PSD pe vremea lui Adrian Năstase, ulterior secretar general al PD, pe vremea lui Traian Băsescu, fondator și președinte al Partidului Inițiativa Naționalăl (PIN), unul dintre patronii postului Realitatea TV.

Știre în curs de actualizare.