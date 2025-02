Realitatea Plus, sancționată drastic de CNA: amenzi pentru știri false, atacuri și limbajul injurios folosit de Anca Alexandrescu

Eugen Sechila și Călin Georgescu, în direct la Realitatea Plus. Foto: captură YouTube

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat marţi postul Realitatea Plus cu patru amenzi pentru încălcări ale legislaţiei în domeniu. Canalul de televiziune a primit o amendă de 20.000 de lei, una de 10.000 lei şi două de 5.000 de lei, pentru emisiuni difuzat în luna decembrie, scriu Agerpres și Pagina de Media.

„Întrunit în şedinţa publică din data de 11.02.2025, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a autosesizării şi a sesizărilor primite pentru emisiuni difuzate de postul Realitatea Plus în perioada 01 – 15.12 şi în data de 20.12.2024”, a transmis CNA, într-un comunicat de presă.

După ore întregi de vizionare, forul a decis să sancţioneze postul cu patru amenzi şi o somaţie, pentru numeroase încălcări.

Amenzile totalizeză 40.000 de lei pentru numeroase emisiuni din luna decembrie.

Cum s-au împărțit amenzile:

5.000 de lei amendă pentru o emisiune din 12 decembrie, după ce Realitatea Plus a preluat de la TVR un reportaj, difuzat în septembrie, realizat de Adelin Petrişor în Congo, despre Horaţiu Potra. Anca Alexandrescu a acuzat postul public şi pe Adelin Petrişor că ar fi făcut PR-ul lui Horaţiu Potra.

Anca Alexandrescu a afirmat: „Eu am informaţii din interior şi nu vreau să creez probleme oamenilor de acolo din TVR, că domnul Adelin Petrişor, de fapt, a făcut un serviciu unor forţe speciale pentru care face PR, să facă acest reportaj ca să-i ajute. Atâta spun, atâta spun, pentru că altfel trebuie să explice”; „Pentru că, în luna septembrie, domnul Adelin Petrişor, pentru cunoscători, cu cine lucrează şi al cui este jurnalistul Adelin Petrişor, cui face PR, că la asta mă refer, nu mă refer la altceva. S-a dus tam-nesam în Congo să facă un reportaj despre domnul Horaţiu Potra”.

5.000 de lei amendă pentru un fake news despre Cătălin Tolontan. Este vorba despre o ştire din 20 decembrie, la câteva zile după ce jurnalistul Cătălin Tolontan a scris pe HotNews.ro că Realitatea Plus, deşi a crescut în audienţă, foarte mulţi clienţi publicitari s-au retras la postul de ştiri. Realitatea Plus a acuzat că tatăl jurnalistului ar fi avut legături cu securitatea.

Conform Paginii de Media, pe post au fost prezentate două imagini total diferite cu persoane despre care s-a spus că ar fi tatăl lui Tolontan. Mai mult, în cadrul materialului a fost difuzat şi un interviu luat pe stradă cu un pensionar prezentat drept tatăl lui Tolontan, pe care jurnalista Realitatea Plus l-a întrebat despre trecutul său în „vechea Securitate”, moment în care, respectiva persoană a răspuns: „Eu? Eu nu, doamnă, eu am fost la o ţesătorie, muncitor”. Cazul a ajuns pe masa CNA după ce un cetăţean a făcut o reclamaţie spunând că tatăl său a fost prezentat în mod fals de Realitatea Plus drept tatăl jurnalistului Cătălin Tolontan.

10.000 de lei amendă pentru repetatele apelative ale Ancăi Alexandrescu „Marş, mă!”, „Marş, javrelor!”, „Javrelor”, în emisiunile difuzare în datele de 4, 5, 6, 9 şi 11 decembrie.

20.000 de lei pentru campania de victimizare pe care Realitatea şi-a făcut-o pe 20 decembrie în ziua în care a decis să pună în aplicare decizia CNA de a suspenda emisia pentru 10 minute.

Deşi a dat impresia că CNA abia luase decizia, suspendarea emisiei Realitatea Plus fusese decisă de mai bine de un an şi jumătate.

Postul TV a mai primit și o somaţie pentru o ştire despre o soluţie de „fumat alternativ”, în care au fost prezentate interviuri, de la un eveniment numit E-Cigarette, cu reprezentanţi ai producătorului de ţigări BAT.

În ediţiile din 14 şi 15 decembrie 2024 ale emisiunii „România de poveste” au fost încălcate prevederile art. 64 alin. (1) lit. a), conform cărora: „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următorul principiu: asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii”, arată CNA.

Dacă în cazul lui Cătălin Tolontan, a atacurilor la CNA şi somaţiei pentru promovarea fumatului CNA a votat în unanimitate sancţiunile, celelalte două amenzi nu au autras votul tuturor membrilor. Georgică Severin şi Lucian Dindirică s-au opus amenzilor pentru atacurile Realitatea la TVR şi pentru apelativele de „marş” şi „javrelor”, folosite de Anca Alexandrescu în numeroase emisiuni, notează Pagina de Media.