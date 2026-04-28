Realitatea Plus și România TV, din nou în vizorul CNA. Amenzi date pentru cum au relatat acuzațiile de plagiat aduse unui ministru

Anca Alexandrescu și invitații săi într-o emisiune la Realitatea Plus din 7 aprilie 2026. Sursă foto: Captură video

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat marți posturile România TV și Realitatea Plus cu amenzi de 50.000 de lei, respectiv 10.000 de lei.

Sancțiunile au fost date din cauza încălcării prevederilor legale potrivit cărora acestea trebuie să asigure imparțialitatea și echilibrul și să favorizeze libera formare a opiniilor, să susțină cu dovezi acuzațiile aduse și să contacteze, într-un timp rezonabil înainte de emisiune, persoanele acuzate, pentru respectarea principiului audiatur et altera pars.

Întrunit marți în ședință publică, CNA a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite pentru modul în care a fost relatat subiectul acuzațiilor de plagiat în cazul tezei de doctorat a fostului ministru al Justiției, Radu Marinescu, informează Agerpres.

Subiectul a fost dezbătut în ziua de 12 ianuarie la posturile Antena 3 CNN, B1 TV, Digi 24, Euronews România, Prima News, Realitatea Plus și TVR Info și în perioada 12 – 17 ianuarie la postul România TV.

Constatând nerespectarea prevederilor articolului 43 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, CNA a decis să aplice următoarele sancțiuni:

Amendă de 50.000 de lei postului România TV.

Rapoartele analizate cuprind emisiunile „România în 60 de minute” (12, 14 ianuarie), „România la raport” (12 ianuarie) și emisiuni informative și de dezbateri din 12, 13, 14 și 17 ianuarie. „În acest caz, Consiliul a reținut la stabilirea sancțiunii și încălcarea dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Codul audiovizualului, conform cărora ‘În programele de știri și dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparțialitatea și echilibrul și să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”, precizează CNA.

Amendă de 10.000 de lei postului Realitatea Plus.

Raportul a fost întocmit pentru emisiunile de știri și dezbateri din 12 ianuarie, în intervalul orar 7:00 – 24:00;

Somație publică postului B1 TV – emisiunile din data menționată, intervalul 8:00 – 24:00.

În aceeași ședință, CNA a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru materiale postate și redistribuite pe Facebook, YouTube și TikTok de pe conturile lui Cristian Rizea (ex. Spovedania lui Rizea, RizeaTV).

Materialele audiovizuale sunt cuprinse în cinci rapoarte ale Direcției Monitorizare și în 34 de rapoarte ale Direcției Control, întocmite ca urmare a sesizărilor primite și a autosesizării Consiliului.

Textele integrale ale Deciziilor de sancționare și ale Ordinelor de a acționa împotriva conținutului ilegal vor fi disponibile pe site-ul oficial al CNA, în secțiunea dedicată, după redactare și după comunicarea acestora către părțile vizate.