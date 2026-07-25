Rebelii Houthi anunță că au atacat instalațiile gigantului petrolier Aramco din Arabia Saudită, un nou front care amenință să escaladeze în regiune

Mișcarea Houthi din Yemen a anunțat sâmbătă că a efectuat operațiuni împotriva instalațiilor Aramco, compania petrolieră a statului saudit, la Jizan și Yanbu, potrivit publicației iraniene de opoziție Iran International.

Atacurile lansate de Houthi asupra instalațiilor saudite de pe coasta Mării Roșii vin la o zi după operațiunile Riadului împotriva grupării, un schimb de focuri în ceea ce CNN a descris drept un nou front în conflictul din Orientul Mijlociu, care amenință să escaladeze.

În comunicatul transmis sâmbătă, forțele armate Houthi au spus că „au desfășurat două operațiuni militare calitative”.

„Prima a vizat instalații sensibile afiliate Aramco din Jazan cu zeci de rachete balistice și drone. Iar a doua operațiune a vizat instalații sensibile afiliate Aramco din Yanbu cu o serie de rachete balistice și de croazieră și drone”, conform comunicatului.

Joi, rebelii Houthi anunțaseră că au atacat două petroliere saudite.

Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au amenințat că vor bloca strâmtoarea Bab al-Mandeb. Traficul de acolo a crescut pe măsură ce transporturile maritime s-au mutat departe de Strâmtoarea Ormuz. Aproximativ 6,2 milioane de barili de petrol au trecut zilnic prin zonă în ultima lună, conform datelor Kpler, față de cele circa 4 milioane de dinaintea războiului dintre Iran și Statele Unite.

Guvernul din Yemen a atacat obiective Houthi

Forțele armate ale guvernului din Yemen au efectuat sâmbătă atacuri aeriene asupra unor baze de lansare de rachete și drone ale Houthi, precum și asupra unor depozite de arme din provinciile Marib și al-Jawf, au declarat doi oficiali militari yemeniți, potrivit Reuters.

Oficialii yemeninți au precizat că atacurile au vizat zone de pe linia frontului cu Houthi. Este una dintre primele operațiuni ofensive ale guvernului yemenit, susținut de Arabia Saudită, de la prăbușirea armistițiului care a rezistat timp de patru ani între Riad și Houthi.