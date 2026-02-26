Reclame la site-uri de păcănele, pastile de slăbit și lupte de cocoși din Vietnam, timp de un an, pe un site al Guvernului României. Explicațiile SGG

Imagine ilustrativă cu motorul de căutare de la Google. Bigtunaonline | Dreamstime.com

Pe platforma oficială data.gov.ro, aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG), au apărut timp de aproape un an reclame la cazinouri din Asia și pastile de slăbit, iar acestea au fost șterse abia miercuri, 25 februarie, după ce Europa Liberă, publicația care a remarcat situația, a cerut explicații.

Data.gov.ro este, în teorie, platforma pe care diferite instituții transmit seturi de date de interes public, iar cetățenii pot cere statului baze de date care îi interesează, însă în ultimele 11 luni a fost invadată de boți.

Potrivit Europa Liberă, pe acest portal au apărut sute de mesaje care promovau jocuri de păcănele sau lupte între cocoși de pe platforme asiatice, din țări ca Vietnam, Indonezia, Thailanda, sau afaceri private din țări ca Arabia Saudită și Egipt. Uneori mai apăreau și reclame la site-uri de jocuri de noroc occidentale.

Reacția SGG

SGG a declarat, pentru Europa Liberă, că problema a apărut ca urmare a „utilizării abuzive a secțiunii (pagina /user) și a mecanismului de înregistrare conturi”.

„Funcționalitatea de înregistrare/publicare asociată utilizatorilor a fost folosită abuziv pentru generarea de conturi cu denumiri promoționale și/sau pentru propagarea de conținut spam”, susține SGG.

Reclamele „nu reprezintă o formă de promovare sau tolerare intenționată din partea instituției”, ci „un abuz al unei funcționalități publice, care face obiectul verificărilor tehnice în curs”, a mai declarat secretariatul.

Conform analizei făcute de Europa Liberă în ceea ce privește secțiunea „solicitări seturi de date” (data requests) de pe portalul guvernamental, miercuri dimineață erau 472 de solicitări nesoluționate, însă cele mai multe dintre ele nu aveau nicio legătură cu interesele cetățenilor români, ci cu cele comerciale ale platformelor de jocuri de noroc.

Mesaje de pe platforma data.gov.ro înainte de a fi șterse miercuri, 25 februarie, după solicitarea trimisă de Europa Liberă.

FOTO: Bigtunaonline | Dreamstime.com