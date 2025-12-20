Recomandările medicilor pentru mesele de sărbători: Există ceva mai important decât renunțarea la anumite mâncăruri

Deși este o perioadă în care mesele sunt mai bogate, putem savura preparatele tradiționale fără a ne confrunta cu disconfort sau excese, făcând câteva alegeri inteligente, spune Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) într-o postare pe Facebook cu recomandări ale medicilor pentru sărbători liniștite.

Dr. Andreea Ștefănescu, medic specialist ATI a explicat că secretul stă în moderație, nu în restricții severe:

„Preparatele tradiționale specifice sărbătorilor pot fi consumate fără restricții drastice, atât timp cât sunt savurate în cantități moderate. Echilibrul este mai important decât excluderea anumitor alimente”, a spus ea.

Câteva sfaturi practice de la medici pentru echilibru alimentar:

Păstrați ritmul meselor: Încercați să respectați programul cu trei mese principale pe zi (mic dejun, prânz, cină). Acest lucru ajută digestia și reduce tendința de a lua gustări frecvente.

„Porțiile mai mici și mâncatul lent permit organismului să se adapteze mai ușor și astfel să evitați senzația de disconfort” – explică Dr. Andreea Ștefănescu.

Ordinea contează: Începeți masa cu alimente ușoare, precum supe, ciorbe sau legume crude, pentru a pregăti digestia. Asociați friptura sau sarmalele cu salate și murături.

Desertul și hidratarea: Savurați dulciurile tradiționale în porții mici, la distanță de mesele principale. Nu uitați de apă și ceaiuri neîndulcite pentru a sprijini digestia.

„Mișcarea zilnică rămâne benefică indiferent de sezon. Plimbările în aer liber, jocurile sau activitățile ușoare, împreună cu familia, contribuie la menținerea stării de bine”, a mai spus Dr. Andreea Ștefănescu.

