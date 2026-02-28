Recomandările ministrului de Externe pentru românii aflați în zona de conflict. Oana Țoiu: „Nu avem niciun caz de români răniți”

Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat, la Digi24, că în țările arabe atacate de rachetele și dronele iraniene se află câteva sute de români care s-au înregistrat la reprezentanțele diplomatice ale României, însă niciunul dintre ei nu a fost rănit.

„Avem cereri de sprijin consular. Tocmai am terminat ședința cu ambasadorii și consulii din regiune”, a precizat Oana Țoiu.

Potrivit acesteia, la Doha, capitala Qatarului, s-ar afla circa 200 de români, dintre care 20 de minori. De asemenea, la Dubai sunt 500 de români care și-au înregistrat prezența la ambasada României.

Ministrul de Externe a îndemnat toți românii care se află în regiune să se înregistreze la reprezentanțele diplomatice ale României, chiar dacă nu se confruntă cu situații dificile. Țoiu a precizat că există posibilitatea ca liniile să fie ocupate din cauza numărului mare de cereri de asistență, însă a rugat pe românii care nu reușesc să ia imediat legătura cu personalul diplomatic să revină cu noi apeluri.

„O altă soluție descărcarea aplicației „Călătorește informat”, unde pot să-și înregistreze datele de contact și călătoria în zonă”, a spus Țoiu.

În ce privește personalul de la ambasadele din Iran și Israel, Oana Țoiu a spus că sunt în siguranță și că sunt în legătură cu comunitățile românești din aceste țări. Ea a precizat că o parte a personalului diplomatic neesențial și a familiilor diplomaților a reușit să plece încă de ieri.

„Nu avem niciun caz de români răniți”, a mai spus Oana Țoiu.