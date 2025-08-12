Recompensă uriașă oferită de SUA pentru prinderea unui lider de bandă armată din Haiti

Statele Unite au anunțat că oferă 5.000.000 de dolari pentru arestarea unui șef de bandă armată din Haiti, Jimmy Cherizier, supranumit „Barbecue”, acuzat de încălcarea sancțiunilor americane, scrie AFP.

Jimmy Cherizier (48 de ani) și Bazile Richardson au fost inculpați pentru transfer al unor fonduri din SUA în Haiti, pentru finanțarea activităților bandei.

„O recompensă de 5.000.000 de dolari este oferită pentru orice informație ce va duce la arestarea lui Cherizier”, socotit drept „vinovat de încălcări atroce ale drepturilor omului, în special violențe contra cetățenilor americani aflați în Haiti”, a declarat Jeanin Pirro, o procuroare din Washington.

Jimmy Cherizier este vizat de sancțiuni ale Departamentului Trezoriei din SUA din 2020 și de sancțiuni ale ONU din 2022. Acest fost polițist conduce o alianță a unor bande din Haiti denumită „Familia G9”, ai căror membri sunt acuzați de crime, furturi, violuri, trafic de droguri și răpiri.

În 2024, „Familia G9” a participat la un atac organizat care a dus la demisia primului-ministru Ariel Henry, înlocuit de un fragil consiliu de tranziție.

Jimmy Cherizier și Bazile Richardson, un cetățean american naturalizat care a fost arestat luna trecută în Texas, au colectat fonduri de la membri ai diasporei haitiene din SUA și au transferat banii către intermediari din Haiti. „Barbecue” a folosit banii să plătească membrii bandei și să cumpere arme.

Haiti, cea mai săracă țară din America, este afectat de multă vreme de violența bandelor criminale, în contextul instabilității politice. Violențele s-au intensificat de la începutul anului 2024 și peste 3.000 de persoane au fost ucise în primele șase luni din 2025, potrivit ONU.