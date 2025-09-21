Recompense pentru cuplurile care concep copii în hotelurile unui grup major din Polonia. Alte bonusuri anunțate

Un grup imobiliar polonez speră să contracareze scăderea ratei natalității din țară prin recompensarea clienților care concep copii în hotelurile sale, relatează AFP.

Grupul Arche, care deține 23 de hoteluri și numeroase clădiri în Polonia, a afirmat pe site-ul său web că țara se confruntă cu o criză demografică produsă prin scăderea constantă a ratei natalității timp de 12 ani.

În încercarea de a inversa această tendință, Arche a lansat un program de stimulente și oferă „evenimente speciale gratuite”, cum ar fi un botez, pentru clienții care pot dovedi că au conceput un copil când au stat în unul dintre hotelurile grupului.

Cuplurilor li se oferă, de asemenea, un bonus de 10.000 de zloți (aproximativ 11.900 lei) pentru copiii născuți după ce părinții cumpără o locuință de la companie.

Programul Arche Generations este valabil pentru „cupluri (bărbat și femeie)”, cu condiția ca cel puțin unul dintre parteneri să fie cetățean polonez adult și să locuiască în țară.

De asemenea, vor fi oferite bonusuri și pentru angajații Arche care au copii.

La sfârșitul lunii iunie, populația Poloniei era de aproximativ 37,4 milioane de locuitori, cu un milion mai puțin decât în ​​2015, potrivit Oficiului Național de Statistică (GUS).

În 2024, în Polonia, numărul nașterilor a fost cu 157.000 mai mic decât cel al deceselor, o tendință despre care se crede că va continua în anii următori.

Foto: Vladimirs Prusakovs | Dreamstime.com