Record de sesizări de abuz și exploatare sexuală a minorilor primite de Organizația Salvați Copiii: „Situația este una critică”

„Salvați Copiii” a primit anul acesta un număr record de sesizări de materiale online care înfățișează abuz și exploatare sexuală a copiilor, a anunțat marți organizația din domeniul protecției minorilor.

Astfel, peste 43.000 de rapoarte online de abuz și exploatare sexuală asupra copiilor au fost sesizate în primele 10 luni din 2025 prin linia de raportare Esc_ABUZ a Salvați Copiii (programul „Ora de Net”), față de peste 19.000 de cazuri raportate pe tot parcursul anului 2024, se spune într-un comunicat al Organizației.

Materialele, făcute chiar de copiii amenințați sau manipulați

Aceste rapoarte care au fost procesate de specialiștii Salvați Copiii conțineau peste 85.000 de materiale abuzive distincte (imagini și secvențe video) stocate pe servere din România și aflate pe 78.790 de link-uri individuale care au fost închise în această perioadă de către autorități (conținutul a fost șters sau nu mai poate fi accesat).

Un procent enorm – 84% din materialele de abuz sexual raportate au fost create, ca rezultat al amenințărilor, șantajului ori manipulării emoționale, chiar de către copii (conținut autogenerat).

„Cu ocazia Zilei Europene pentru Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale și Abuzului Sexual, Salvați Copiii atrage atenția asupra amplorii pe care o au, atât la nivel național, cât și internațional, cazurile de abuz sexual. Situația este una critică, cu zeci de mii de copii afectați anual și forme tot mai insidioase de agresiune, propagate în mediul online inclusiv prin intermediul inteligenței artificiale”, se subliniază în comunicat.

Cele 20.000 de cazuri de abuz și exploatare, doar „vârful iceberg-ului”

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a înregistrat anul trecut 20.216 cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor, dintre care 1.931 au fost cazuri de abuz sexual și exploatare sexuală, doar pentru 847 de cazuri fiind inițiată urmărirea penală a agresorului.

Aceste cifre alarmante reprezintă însă doar vârful iceberg-ului, multe situații rămânând neraportate din cauza stigmatului, a fricii sau a toleranței societății românești față de acest fenomen.

