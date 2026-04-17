Record istoric pentru USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume. A depășit toate misiunile americane de după războiul din Vietnam

Portavionul american USS Gerald Ford, care a fost implicat în operațiunile militare prin care SUA au atacat Iranul, a doborât recordul pentru cea mai lungă misiune de la Războiul din Vietnam încoace, relatează Le Parisien și Bussines Insider.

Cel mai mare și mai scump portavion din lume se află în misiune de 297 de zile. În această perioadă de aproape 10 luni a participat atât la raidul militar din Venezuela, când a fost capturat Nicolas Maduro, cât și la războiul cu Iranul, în timpul căruia au fost uciși mai mulți reprezentanți ai regimului de la Teheran.

Miercuri a fost cea de-a 295-a zi a navei pe mare, depășind astfel cea mai lungă misiune anterioară a unui portavion din ultimii 50 de ani, când USS Abraham Lincoln a fost trimis în misiune timp de 294 de zile în 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, potrivit datelor compilate de U.S. Naval Institute News, un canal de știri condus de U.S. Naval Institute, o organizație non-profit.

Recordul istoric aparține în continuare navei USS Midway, astăzi scoasă din serviciu, care a fost desfășurată timp de 332 de zile între 1972 și 1973.

Misiunea îndelungată ridică semne de întrebare cu privire la impactul asupra membrilor serviciului militar aflați departe de casă pentru perioade lungi, precum și la presiunea tot mai mare asupra navei și a echipamentului său, scrie AP.

USS Gerald Ford și-a început misiunea în iunie 2025, îndreptându-se spre Marea Mediterană din portul său de origine din Norfolk, Virginia. Armata i-a schimbat ruta către Marea Caraibelor în octombrie, ca parte a celei mai mari concentrări navale din regiune din ultimele generații.

Portavionul a participat la primele zile ale războiului din Iran din Marea Mediterană, înainte de a traversa Canalul Suez și de a se îndrepta spre Marea Roșie la începutul lunii martie.

Cu toate acestea, un incendiu izbucnit într-una dintre spălătoriile portavionului l-a forțat să se întoarcă în Marea Mediterană pentru reparații.

Senatorul democrat Tim Kaine a declarat că această misiune de o durată record a avut „un impact grav” asupra sănătății mentale a echipajului.

„Ar trebui să fie acasă, alături de cei dragi, nu trimiși în jurul lumii de un președinte care se comportă de parcă armata SUA ar fi garda sa de palat”, a declarat democratul într-un comunicat.

Doi ofițeri de grad înalt din Marina SUA au declarat că se așteaptă ca nava de război să rămână în misiune aproximativ 11 luni. Prin urmare, nava ar trebui să se întoarcă în portul său de bază la sfârșitul lunii mai, potrivit Associated Press.