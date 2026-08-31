Recorder cataloghează varianta prezentată public de Pahonțu drept „prima reacție, primele minciuni” și publică noi documente

„Prima reacție, primele minciuni”, au afirmat cei de la Recorder după primul mesaj public pe care l-a transmis Lucian Pahonțu, în această seară, de la momentul investigației de presă în care publicația îl acuză că a luat parte la reprimarea manifestanților de la Revoluție și a Mineriadei din iunie 1990.

Într-o primă reacție pe acest subiect, Lucian Pahonțu a negat acuzațiile lansate de Recorder. „Afirmațiile care mă vizează sunt neadevărate și lipsite de fundament”, a declarat actualul șef al SPP.

Într-un material video difuzat luni seară cu titlul „Generalul Pahonțu: prima reacție, primele minciuni”, Recorder a comentat reacția șefului SPP la investigația de presă publicată săptămâna trecută, în care îl acuză că a făcut parte din forțele de represiune contra manifestanților democratici la Revoluția din Decembrie 1989 și la Mineriada din iunie 1990.

„Obligat prin lege să declare pe propria răspundere dacă a fost ori nu lucrător sau colaborator al Securității, directorul Serviciului de Protecție și Pază a evitat să o facă vreme de 18 ani. Generalul Lucian Pahonțu afirmă că nu ar fi comis fapte care să poată fi încadrate în categoria poliției politice, abia după ce Recorder a publicat o investigație despre participarea lui la reprimarea manifestațiilor din 21 decembrie 1989, dar și din iunie 1990”, au spus cei de la Recorder.

„Îl contrazic chiar foștii săi colegi de unitate”

Recorder susține că, deși a afirmat că nici el și nici militarii din subordine nu au fi luat parte la acțiuni violente, pe Lucian Pahonțu „îl contrazic chiar foștii săi colegi de unitate, în declarații date în 1990 și consemnate ca atare în dosarul Revoluției”.

Publicația mai susține că generalul Pahonțu este contrazis de mărturii și atunci când spune că nu s-ar fi aflat la baricada improvizată de revoluționari în apropierea Hotelului Intercontinental și nici pe bulevardul Nicolae Bălcescu.

„Într-o declarație olografă inclusă în investigația Recorder, maiorul Gheorghe Rădulescu, coleg de unitate cu Pahonțu, spune că plutonul actualului șef al SPP s-a aflat la intersecția dintre actuala stradă Ion Câmpineanu și bulevardul Bălcescu, adică exact în zona baricadei”, afirmă cei de la Recorder.

Potrivit Recorder, și afirmația lui Lucian Pahonțu potrivit căreia la momentul Mineriadei din iunie 1990 s-ar fi aflat în cazarmă „e încă o interpretare intens personală a faptelor”.

„În dosarul Mineriadei există mai multe declarații ale militarilor din plutonul său care confirmă prezența lui în centrul Capitalei în acele zile”, mai spun cei de la Recorder.

Recorder: „Generalul în labirintul propriilor minciuni”

La scurt timp după publicarea materialului video, Recorder a venit cu noi precizări, într-o postare pe Facebook.

Publicația susține că generalul Pahonțu a făcut „o serie de afirmații care sunt contrazise flagrant de colegii săi de dispozitiv și de propriii subordonați”.

Potrivit Recorder, „cea mai flagrantă minciună” a lui Lucian Pahonțu este atunci când afirmă că a rămas în cazarmă în 13-14 iunie 1990.

„Publicăm în această postare declarațiile olografe date în fața procurorilor militari de trei dintre subordonații lui Lucian Pahonțu în Dosarul Mineriadei: Ianțuc Cristian Gheorghe, Ianțuc Daniel Ioan și Spătariu Iulian.

Toți trei spun că în iunie 1990 erau militari în termen la UM 0305 Băneasa și făceau parte din plutonul de transmisiuni comandat de locotenentul Pahonțu. Și în timp ce șeful SPP afirmă astăzi că în acele zile el și subordonații săi au rămas în cazarmă, toți cei trei militari din subordinea sa au declarat în fața procurorilor că au participat la evenimentele din 13-14 iunie, fiind prezenți la Televiziune și în Piața Universității”, a scris Recorder.

Jurnaliștii spun că și ofițerul Radu Grigoraș, a cărui mărturie au publicat-o în investigația de săptămâna trecută, a reconfirmat declarația făcută.

„Patru oameni îl contrazic, așadar, în documente oficiale pe șeful SPP, care ne spune că a stat în cazarmă, «conform documentelor aflate în arhiva Jandarmeriei Române», care este secretizată”, notează Recorder.

Recorder susține că generalul Pahonțu „este contrazis de colegii de unitate” și în privința participării la Revoluție.

„Maiorul Gheorghe Rădulescu scrie în declarația sa din Dosarul Revoluției că a avut în subordine plutonul comandat de Pahonțu și că dispozitivul pe care l-au ocupat se afla, de fapt, la intersecția străzii 13 Decembrie cu bulevardul 1848 (n.r. – actual Nicolae Bălcescu), adică fix unde era baricada de la Intercontinental.

De asemenea, ofițerul Radu Grigoraș, de la aceeași unitate, ne-a declarat că dispozitivul lor a acționat în zona baricadei de la Intercontinental.

Așadar, în timp ce versiunile celorlalți participanți la evenimente coincid și vorbesc despre implicarea unității 0305 în acțiunile represive, Lucian Pahonțu afirmă de unul singur că n-a avut nicio legătură cu aceste acțiuni”, au mai declarat cei de la Recorder.

Ce a declarat Lucian Pahonțu

Pahonțu, care conduce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) de 21 de ani, a avut o primă reacție în această seară cu privire la acuzațiile din investigația de presă realizată de Recorder.

„Afirmațiile care mă vizează sunt neadevărate și lipsite de fundament. Nu am ascuns niciodată aspecte privind parcursul meu profesional. Datele sunt cunoscute în spațiul public și sunt disponibile în mediul virtual de foarte mulți ani”, a declarat generalul.

El a respins „cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie 1989 în Piața Universității și în violențele împotriva protestatarilor din Piața Universității, din zilele de 13-14 iunie 1990”.

„Poziția mea este simplă: nu am desfășurat niciodată activități care să vizeze încălcarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale și care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de „poliție politică”. Având în vedere acțiunile mele din acea perioadă, am convingerea că acest aspect va fi evidențiat de verificările întreprinse de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, instituție care are la dispoziție toate mecanismele legale pentru a clarifica veridicitatea afirmațiilor mele”, a mai declarat Lucian Pahonțu.