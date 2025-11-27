Recorduri meteo la final de toamnă. Anii în care au fost temperaturi de vară în ultimele zile de noiembrie

Acum 15 ani, la Oltenița, temperatura a depășit 25 °C în penultima zi de noiembrie, deși normalul ar fi fost sub 10 °C. Datele ANM arată că au fost astfel de zile uimitor de calde și acum aproape 100 de ani, în vestul țării.

Temperaturile de peste 25 de grade Celsius sunt foarte rare la final de noiembrie în România și au apărut de numai câteva ori în ultimul secol. Datele ANM arată că astfel de valori de vară s-au înregistrat în 1926, dar și în 2010.

Și în noiembrie 2025 au fost temperaturi foarte ridicate spre final de lună: +23,2 °C la Călărași.

Cele mai târzii temperaturi de peste 25 C

+25,4 °C la Oltenița, pe 29 noiembrie 2010

+25 °C la Zimnicea, tot pe 29 noiembrie 2010

+25,6 °C la Arad, pe 24 noiembrie 1926

+25 °C la Caransebeș, pe 24 noiembrie 1926

+25,5 °C la Fetești, pe 22 noiembrie 1926

(sursa ANM)

Cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în ultima zi de noiembrie a fost de +22,4 °C, la Câmpina, în anul 1930. Tot Câmpina deține și recordul absolut de căldură pentru decembrie, +23,4 °C, pe 5 decembrie 1985.

La București-Filaret, recordul pentru a treia decadă a lunii noiembrie s-a înregistrat pe 27 noiembrie 1969 și a fost de 22 de grade Celsius, mai arată datele ANM.