Rectificare bugetară: De la ce ministere se taie bani și care sunt cele care primesc – DOCUMENT

Ministerul Finanțelor a lansat joi seara în dezbatere publică proiectul de OUG privind a doua rectificare bugetară din acest an. Potrivit documentului, deficitul bugetar se va menține la 8,4% din PIB. Veniturile bugetului de stat pe anul 2025, se diminuează per sold cu suma de 2,1 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile scad, pe sold, cu suma de peste 2,7 miliarde de lei.

Ce instituții pierd bani

Ministerul Finanțelor (acțiuni generale): -2,08 miliarde de lei.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: -1,6 miliarde de lei

Ministerul Economiei și Digitalizării: – 499,2 milioane lei.

Ministerul Public: – 320,7 milioane lei.

Serviciul de Telecomunicații Speciale: -145,1 milioane lei

Ministerul Muncii: -129,2 milioane lei

Ministerul Finanțelor: -108,9 milioane lei

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: -66,3 milioane lei

Ministerul Afacerilor Interne: – 51,5 milioane lei

Curtea de Conturi: -43,8 milioane lei

Agenția Națională de Integritate: -21,0 milioane lei

Secretariatul General al Guvernului: -15,2 milioane lei

Ce ministere primesc bani

Ministerul Sănătății: +1,5 miliarde de lei

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +750,0 milioane lei

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +80,8 milioane lei

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral şi/sau parțial din venituri proprii se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 774,5 milioane lei.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează la venituri cu suma de 1,5 miliarde de lei și la cheltuieli se majorează cu peste 2,2 miliarde de lei, excedentul diminuându-se cu suma de 636,9 milioane lei.

„Cheltuielile sunt suplimentate pentru asigurarea continuității în acordarea materialelor și prestărilor de servicii cu caracter medical, pentru plata influențelor salariale pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice și pentru acordarea și decontarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate”, se arată în nota de fundamentare.

Nazare: Rectificarea bugetară va fi discutată vineri la Guvern

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat joi, 27 noiembrie, într-o conferință de presă, că rectificarea bugetară aflată încă în discuție va fi prezentată în ședința de Guvern de vineri și va respecta ținta de deficit bugetar de 8,4% din PIB, potrivit Agerpres.

„Cea mai mare parte a rectificării se centrează pe acoperirea unor sume din domeniul sănătății. Practic acoperim servicii medicale, medicamente, concedii medicale de peste 2 miliarde de lei. Practic asta este cea mai mare sumă pe care o veți regăsi în rectificare’, a precizat Nazare în cadrul unei conferințe în care a fost prezentată execuția Bugetului General Consolidat pentru primele 10 luni ale anului.

Ministrul Finanțelor a mai spus că la rectificare vor mai fi alocate sume pentru plăți de arierate la Ministerul Transporturilor.

‘Bineînțeles mai acoperim nevoi legate de anumite plăți de arierate la Ministerul Transporturilor. Aceasta este practic a doua sumă, cea mai importantă și pentru a acoperi aceste nevoi am făcut economii în principal de la Ministerul Finanțelor – MF AG și am colectat după aceea sume de la mai mulți ordonatori de credit discutând cu ei astfel încât să vedem exact ce sume intenționează să cheltuie pe decembrie. Deci aceasta este strategia în privința rectificării: să acoperim sume, arierate, această operațiune ne ajută foarte mult la deficitul pe ESA, dar fără să afectăm ținta de deficit asumată’, a explicat ministrul Finanțelor.

Întrebat dacă sunt instituții care au solicitat bani la rectificarea bugetară, el a menționat că toate ministerele au avut asemenea cereri.

‘Întotdeauna când discutăm de o rectificare sunt foarte multe solicitări și solicitările sunt foarte mari și trebuie să ne uităm la fiecare solicitare în parte și să calculăm cât e realist, cât putem plăti și așa mai departe. Oricum această discuție va continua și astăzi și mâine. Dacă sunt nevoi legate de acoperirea cheltuielilor de personal știți foarte bine că la prima rectificare au fost numeroase astfel de exemple de acoperire de cheltuieli de personal, cheltuieli de personal neacoperite sau cheltuieli de personal care erau epuizate în august și septembrie, le vom acoperi, pentru că e important să închidem anul și să tranșăm această problemă legată de cheltuielile de personal’, a mai declarat Alexandru Nazare.

