Rectificarea de buget pe 2025, adoptată de Guvern: Ce reduceri de cheltuieli se vor face și ce ministere primesc bani

Guvernul a adoptat joi a doua rectificare bugetară pentru acest an, configurată pe o creștere economică de 0,6%, un nivel al produsului intern brut de 1.902 miliarde lei, inflația medie anuală de 7,1% și un câștig salarial mediu brut de 8.700 lei/lună.

Reduceri de cheltuieli se vor face în următoarele domenii:

Cheltuielile de personal: – 255 milioane lei;

Cheltuielile cu dobânzile: – 1 miliard de lei;

Sumele alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post-aderare 2021-2027: – 336,6 milioane lei;

Cheltuielile cu asistența socială: – 525,1 milioane lei;

Sumele alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de Modernizare: – 326,6 milioane lei;

Proiectele cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR: – 2,017 miliarde lei;

Cheltuielile vor crește în următoarele domenii:

Cheltuielile cu subvențiile: + 442 milioane lei;

Transferurile între unități ale administrației publice: + 2,217 miliarde lei;

Cheltuielile de capital: + 352 milioane lei.

De la ce instituții și ministere se taie bani

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: -2,089 miliarde lei, din care: -1 miliard de lei dobânzi, – 800 milioane lei alte transferuri și – 289,86 milioane lei – proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: -1,6 miliarde lei.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: -499,2 milioane lei.

Ministerul Public: -320,7 milioane lei.

Serviciul de Telecomunicații Speciale: -145,1 milioane lei.

Ministerul Muncii: -129,2 milioane lei.

Ministerul Finanțelor: -108,9 milioane lei.

Ministerul Mediului: -66,3 milioane lei.

Ministerul Afacerilor Interne: -51,5 milioane lei.

Curtea de Conturi: -43,8 milioane lei.

Agenția Națională de Integritate: -21 milioane lei.

Secretariatul General al Guvernului: -15,2 milioane lei.

Ce ministere primesc bani:

Ministerul Sănătății: +1.511 miliarde lei

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +750 milioane lei

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +80,8 milioane lei.

Potrivit Guvernului, a doua rectificare bugetară a fost determinată de:

reflectarea în bugetele ordonatorilor principali de credite a influențelor determinate de forma revizuită a Planului de redresare și reziliență al României;

asigurarea fondurilor în vederea desfășurării normale a activității unor ordonatori principali de credite până la finele anului;

corelarea planificării bugetare cu execuția bugetară pe primele zece luni ale anului;

asigurarea fondurilor necesare pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, datorită creșterii numărului acestor beneficiari;

alocarea de fonduri pentru asigurarea continuității în acordarea materialelor și prestărilor de servicii cu caracter medical;

asigurarea fondurilor pentru plata influențelor salariale pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice și pentru acordarea și decontarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate;

alocarea de fonduri pentru plata ajutoarelor de încălzire cu combustibili solizi și petrolieri în baza Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare;

crearea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite;

alocarea de fonduri, sub formă de subvenții, decontare de facilități și majorări de capital, pentru asigurarea bunei funcționări a operatorilor economici din domeniul transporturilor.

Sursa foto: Dreamstime.com