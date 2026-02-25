Rectorii a două universități povestesc ce au vorbit cu Ilie Bolojan

Rectorii Universității „Al.I.Cuza” din Iași, Liviu George Maha, și Universității Tehnice „Gh.Asachi” din Iași, Dan Cașcaval, reacționează după ce premierul a afirmat marți seară că propunerea de reducere la jumătate a sporului pentru doctorate a venit în baza discuției cu reprezentanții universităților. Cei doi rectori au participat la întâlnirea pe care Bolojan a avut-o la finalul lunii ianuarie cu reprezentanții universităților din România și spun că o asemenea propunere nu a venit din partea universităților.

Premierul a spus, marți seară, într-o conferință de presă, că propunerea de a reduce la jumătate sporul de doctorat a venit în baza discuției cu reprezentanții universităților. Bolojan s-a întâlnit în 20 ianuarie cu reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor (CNR), la solicitarea reprezentanților universităților, pe tema bugetului educației și cercetării pentru anul 2026.

„Pot contrazice ferm această declarație”

Reactorii Universității „Al.I.Cuza” din Iași și Universității Tehnice „Gh.Asachi” din Iași sunt doi dintre cei 15 rectori din România care au fost la întâlnirea cu Bolojan și spun că subiectul doctoratelor nu s-a discutat.

Rectorul Universității „Al.I.Cuza” din Iași, Liviu George Maha, a reacționat, miercuri, pe Facebook și afirmă că „niciuna dintre propunerile rectorilor nu a vizat reducerea sporului de doctorat și nici nu a fost adusă în discuție o asemenea abordare ca măsură concretă avută în vedere de reprezentanții Guvernului”.

„Fiind unul dintre participanții la întâlnirea domnului premier cu reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor, pot contrazice ferm această declarație. Niciuna dintre propunerile rectorilor nu a vizat reducerea sporului de doctorat și nici nu a fost adusă în discuție o asemenea abordare ca măsură concretă avută în vedere de reprezentanții Guvernului. Din ce am discutat cu colegii din grupul de lucru constituit cu acea ocazie, nici ulterior nu au existat discuții în acest sens.

Dacă au fost consultări individuale cu alți rectori, în afara acestui cadru instituțional și asumat la nivelul Consiliului Național al Rectorilor, este bine ca acest lucru să fie precizat explicit”, a afirmat Maha.

„O prezentare deformată menită să justifice măsurile de reduceri salariale din învățământ”

Și rectorul Universității Tehnice „Gh.Asachi” din Iași, Dan Cașcaval, îl contrazice pe premierul Bolojan.

„Motivarea reducerilor salariale din educație nu trebuie făcută prezentând deformat concluziile la care s-a ajuns sau, mai degrabă, nu s-a ajuns în urma întâlnirii premierului cu Biroul permanent al Consiliului Național al Rectorilor din ianuarie 2026. O prezentare deformată menită să justifice măsurile de reduceri salariale din învățământ.

Fiind prezent la acea întâlnire, pot să afirm cu toată răspunderea că nu s-a adus în discuție nicidecum subiectul ‘sporul de doctorat’, nici măcar nu cred că s-a pronunțat cuvântul ‘doctorat’. În fapt, nu s-a discutat de niciun spor. Și, implicit, nici nu s-a concluzionat ca fiind o propunere reducerea ‘sporului de doctorat”, a declarat pentru Agerpres rectorul Universității Tehnice din Iașil.

El a ținut să precizeze că, dacă ar fi fost să fie adusă în discuția tuturor necesitatea, obligativitatea sau motivarea reducerii sporului de doctorat, ar fi preferat o reducere graduală.

„În acest sens, aș fi propus păstrarea sa intactă pentru pozițiile didactice de asistent universitar sau lector, ori șef de lucrări, și aș fi redus treptat pentru gradele didactice de conferențiar și profesor, coroborat cu nivelul de salarizare. In acest mod, ar fi putut fi protejați salarial cei care au veniturile cele mai reduse din sistemul universitar”, a menționat Dan Cașcaval.

Ordonanța de urgență privind reforma în administrație adoptată marți seară de guvern prevede, printre altele, diminuarea indemnizației pentru titlul științific de doctor la 500 lei brut lunar în anul 2026. Suma se acordă numai dacă persoana își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și are în fișa postului atribuții obiective și cuantificabile care permit verificarea lunară a modului în care activitatea este valorificată suplimentar.

În momentul de față, sporul de doctorat este echivalentul a jumătate din salariul minim brut, însă a fost plafonat la nivelul anului 2018, adică 950 de lei brut.