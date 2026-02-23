Protest față de măsurile Guvernului. Un cunoscut profesor universitar și-a rupt în direct diploma de doctor. „O simplă bucată de hârtie care încurcă statul”

Cristian Preda și-a rupt, în direct, la Digi24, diploma de doctor obținută în Franța, în semn de protest față de intenția guvernului Bolojan de a reduce cu aproape jumătate sporul care se acordă bugetarilor care au și titlul de doctor și care activează în domeniul în care și-au dat doctoratul.

Cristian Preda, fost decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea București, a afirmat că atitudinea guvernului Bolojan față de cei care studiază în plus pentru obținerea doctoratului arată că acest tilul este considerat „o povară”.

„Vorbim despre educație pentru că, pe de o parte, în societatea noastră au apărut unii care îi contestă, inclusiv președintelui, diplomele obținute în străinătate. Adică ei spun: profesorii de la Paris, sunt niște proști, vă spun eu, Dorel din Ferentari, cum stau lucrurile. Pe de altă parte, Guvernul s-a gândit că marea problemă a țării este sporul de 890 lei brut la doctorat. Și mi-am dat seama că în aceste condiții, diplomele de doctorat au ajuns o povară. Ne așteptăm să fim sancționați încet-încet pentru doctorat”, a comentat profesorul universitar.

Apoi acesta a scos dintr-o mapă diploma care atestă obținerea titlului de doctor în Franța și a rupt-o.

„Eu sunt mai radical”

„Eu sunt mai radical. Îmi dau seama că diploma asta de doctor a ajuns o simplă bucată de hârtie care încurcă statul. Așa că, uite, o rup aici, la dumneavoastră. Asta este valoarea studiilor făcute pentru statul român. Asta este. Și de acest lucru cred că trebuie să ținem seama, pentru că lumea care are o anumită educație, are și un rol în societate”, a spus Cristian Preda.

El a argumentat că problema nu constă în banii primiți ca spor de doctorat, care erau oricum puțini, ci atitudinea statului față de cei care au făcut eforturi pentru o carieră universitară, în condițiile în care plagiatorii sunt tolerați inclusiv la Palatul Victoria, trimitere la scandalul legat de teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu.

„Și dacă statul te umilește în halul ăsta, consideră că marea problemă a țării ăsteia este infima sumă de 890 lei brut din care rămân câțiva bănuți pentru cei care au trudit ca să-și facă o carieră în universități și în institute de cercetare, atunci așa trebuie să ne comportăm și noi. Adică sunt tolerați plagiatorii, inclusiv în guvernul ăsta este unul care a fost dovedit ca plagiator. Și problema nu sunt oamenii lipsiți de onestitate. Problema sunt ăștia, uite, am făcut-o cadou. Asta e situațiunea,” a conchis Cristian Preda.

Măsura guvernului

În pachetul privind reforma administrației, se stipulează că „personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 Iei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.”

În momentul de față, sporul de doctorat este echivalentul a jumătate din salariul minim brut, însă a fost plafonat la nivelul anului 2018, adică 950 de lei brut.