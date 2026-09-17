Recunoaștere rară a autorităților ruse după un atac ucrainean cu drone

Un atac cu drone ucrainene a avariat o rafinărie din orașul rus Iaroslavl, provocând un incendiu care a fost stins ulterior, a scris joi dimineață guvernatorul regional Mihail Evraiev pe Telegram, potrivit Reuters.

Această rară recunoaștere din partea autorităților ruse a unui atac asupra unei rafinării vine după anunțul făcut luni de președintele SUA, Donald Trump, privind un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, deși niciuna dintre părți nu a confirmat existența unui astfel de acord.

Trump l-a îndemnat, duminică, de asemenea, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să înceteze atacurile asupra infrastructurii rusești din sectorul motorinei, susținând că aceste atacuri provoacă o penurie de motorină care „afectează întreaga lume”.

Autoritățile din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, au spus că a izbucnit un incendiu la un complex industrial după ce resturi de dronă au căzut asupra acestuia. Nu au fost raportate victime, iar incendiul a fost stins rapid.

În ultimele luni, Rusia și Ucraina și-au lansat reciproc atacuri asupra infrastructurii și a altor ținte economice, încercând să-și perturbe reciproc eforturile de război și să submineze moralul adversarului.

Amploarea pagubelor de la rafinăria din Iaroslavl nu a fost clară imediat. Unitatea YANOS din Iaroslavl este deținută de Slavneft care este controlată în comun de Rosneft și Gazprom Neft.

Situată la aproximativ 250 km nord-est de Moscova, rafinăria a mai fost ținta dronelor ucrainene. Surse din industrie au declarat că aceasta și-a întrerupt activitatea la două dintre cele trei unități de prelucrare a țițeiului în urma unui atac cu drone din 28 august.

YANOS are o capacitate de prelucrare de 300.000 de barili de petrol pe zi, respectiv 15 milioane de tone pe an.

Surse din industrie au spus că rafinăria a prelucrat 14,9 milioane de tone de țiței în 2024, producând 2,6 milioane de tone de benzină, 4,0 milioane de tone de motorină și 4,7 milioane de tone de păcură.