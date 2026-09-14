Trump anunță un armistițiu în energie între Ucraina și Rusia. Kievul spune că nu știe despre acord

Președintele american Donald Trump a declarat, luni, că Ucraina și Rusia au fost de acord să oprească atacurile asupra „țintelor energetice”, în contextul scumpirii combustibilului la nivel global, a scris Kyiv Independent.

„Ucraina a fost de acord să nu lovească ținte energetice ruse. Rusia a convenit să facă la fel”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

„Creșterea prețului motorinei la nivel mondial este cauzată în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina, nu de Iran”, a susținut liderul american.

Reacția Ucrainei

Ucraina și Rusia nu au confirmat deocamdată existența unei înțelegeri în acest sens. La circa o oră după postarea lui Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „nu este sigur” de dorința Rusiei de a adera la un astfel de acord.

„Dacă partenerii sunt gata să asigure dorința reală a Rusiei de a nu ne lovi rețeaua electrică, alte instalații energetice, infrastructura critică și transporturile de produse alimentare, atunci și noi suntem, desigur, gata să asigurăm absența corespunzătoare a loviturilor noastre”, a scris Zelenski pe Telegram.

„Războiul trebuie oprit. Iar o măsură de dezescaladare privind infrastructura critică ar putea fi primul pas către pace. Așteptăm detalii de la partenerii noștri”, a adăugat președintele ucrainean.

Un oficial ucrainean de rang înalt din sectorul energetic, care a discutat cu publicația Kyiv Independent sub protecția anonimatului, a declarat că nu a auzit despre un astfel de armistițiu în domeniul energiei.

Anunțul lui Trump a venit la o zi după ce acesta a pus scumpirea motorinei pe seama atacurilor lansate de Ucraina asupra Rusiei.

În SUA, prețul motorinei a atins un nou record, depășind pragul de 6 dolari pe galon, pe fondul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, al războiului din Orientul Mijlociu și al creșterii prețurilor la țiței.