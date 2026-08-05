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Actualitate

Reducere fără precedent a consumului de electricitate în Ungaria. Populația a pus umărul, deși subvențiile nu o motivau să facă asta

George Sîrbu
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Companiile și cetățenii din Ungaria și-au redus consumul de energie electrică în această săptămână într-un mod fără precedent, în urma apelului guvernului de a diminua presiunea asupra rețelei de electricitate. Echivalat în număr de aparate de aer condiționat oprite, efortul a surprins pe toată lumea.

În timp ce Budapesta se pregătește pentru apogeul valului de căldură de miercuri și joi, când sunt așteptate temperaturi între 40 și 42 de grade Celsius, unii locuitori aflați pe malurile Dunării, al cărei nivel a atins un minim istoric, au declarat că realitatea schimbărilor climatice a devenit în sfârșit evidentă.