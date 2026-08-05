Reducere fără precedent a consumului de electricitate în Ungaria. Populația a pus umărul, deși subvențiile nu o motivau să facă asta

În timp ce Budapesta se pregătește pentru apogeul valului de căldură de miercuri și joi, când sunt așteptate temperaturi între 40 și 42 de grade Celsius, unii locuitori aflați pe malurile Dunării, al cărei nivel a atins un minim istoric, au declarat că realitatea schimbărilor climatice a devenit în sfârșit evidentă.

Companiile și cetățenii din Ungaria și-au redus consumul de energie electrică în această săptămână într-un mod fără precedent, în urma apelului guvernului de a diminua presiunea asupra rețelei de electricitate. Echivalat în număr de aparate de aer condiționat oprite, efortul a surprins pe toată lumea.

Nivelul râului a obligat Ungaria să închidă în mare parte singura sa centrală nucleară, care folosește apele Dunării ca agent de răcire, provocând o criză energetică care duce capacitatea de alimentare cu energie la limită, importurile înregistrând o creștere bruscă.

„Este un semnal de alarmă foarte grav”

Centrala, pilonul principal al rețelei de electricitate, ar putea funcționa la puțin peste 10% din capacitate timp de săptămâni întregi, în funcție de nivelul râului.

„Este un lucru trist și înfricoșător, precum și un avertisment foarte serios adresat societății că trebuie să fim atenți cu resursele noastre… Este un semnal de alarmă foarte grav”, a spus Krisztina Nemeth, o locuitoare din Budapesta, privind spre Dunăre, purtând o pălărie de paie pentru a se proteja de căldură. Unii oameni au ridicat mormane de pietre în albia golită a fluviului pentru a marca acest moment, relatează Reuters.

Prim-ministrul Peter Magyar a mulțumit în repetate rânduri companiilor și gospodăriilor care și-au redus voluntar consumul de energie electrică cu 600-700 de megawați (MW) pe zi în perioada de vârf a consumului, între orele 17:00 și 22:00, și a scris miercuri pe Facebook că ne așteaptă zile și mai grele.

Ca și când ar fi fost oprite 1 milion de aparate de aer condiționat

„Valul de căldură va atinge apogeul astăzi și mâine… așa că reducerile voluntare ale consumului de energie vor fi deosebit de importante între orele 17:00 și 22:00”, a spus Magyar.

Un analist în domeniul energiei, care a dorit să rămână anonim, a afirmat că cea mai mare parte a economiilor de energie a fost realizată de utilizatorii industriali, dar, având în vedere că cererea totală de energie depășește în prezent 7.000 MW, economia de 600 MW ar echivala aproximativ cu oprirea a 1 milion de aparate de aer condiționat de dimensiuni medii.

Magyar a declarat că 837 de consumatori de energie de dimensiuni medii și mari au efectuat reduceri voluntare, iar căile ferate de stat au suspendat transportul de marfă între orele 17:00 și 22:00, ceea ce înseamnă o economie de 60 până la 90 MW în cererea de energie electrică în fiecare zi.

Autoritățile au precizat că au fost oprite și luminile decorative de pe unele repere celebre din Budapesta.

Un efort remarcabil al populației

Însă și gospodăriile au contribuit în mod semnificativ, a afirmat prim-ministrul.

„Încercăm să folosim aparatul de aer condiționat cât mai puțin posibil acasă. Folosim doar aparatele electrice care sunt absolut necesare. Și cred că toată lumea din Ungaria ar trebui să facă la fel”, a spus Csongor Szabo, un locuitor din Budapesta.

Economiile voluntare sunt cu atât mai remarcabile cu cât gospodăriile beneficiază de facturi la energie puternic subvenționate introduse de guvernul anterior, cel al lui Viktor Orban, un sistem care nu favoriza deloc reducerea consumului. Uniunea Europeană a recomandat Ungariei să renunțe treptat la acest sistem.

Noul guvern al lui Magyar, care a preluat puterea în luna mai, a declarat până acum că va menține subvențiile și s-a angajat să investească fonduri europene în rețeaua electrică.

Luna trecută, OCDE a avertizat că toate costurile economice ale Ungariei legate de inundațiile și secetele recurente sunt ridicate și în creștere.

„Scenariile climatice indică pierderi agricole în creștere și perturbări ale infrastructurii. Ungaria ar putea fi una dintre țările europene cele mai afectate de inundațiile fluviale și de secetele severe în viitor”, se arată într-un raport din 27 iulie.