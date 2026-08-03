„Cele mai critice cinci zile” urmează, anunță premierul ungar, deși a amânat închiderea centralei nucleare de la Paks

Centrala nucleară Paks din Ungaria ar putea funcționa la capacitatea redusă actuală în următoarele zile, ușurând astfel presiunea asupra rețelei electrice naționale, în contextul în care țara se confruntă cu o perioadă „critică” începând de azi, a declarat prim-ministrul Peter Magyar, scrie Reuters.

Cu toate acestea, se preconizează că centrala va fi oprită complet în cursul acestei săptămâni, întrucât se estimează că nivelul Dunării, a cărei apă este utilizată pentru răcire, va scădea și mai mult.

Centrala de la Paks, cu o putere de 2 gigawați, care generează în mod normal aproximativ jumătate din energia electrică a Ungariei, funcționa luni la puțin peste 10% din capacitate, după ce nivelul Dunării a scăzut la un minim istoric.

Centrala nucleară de la Paks. Sursă foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Astăzi, și poate mâine, ultima turbină, care produce 240 de megawați, poate continua să funcționeze”, a spus Magyar.

„Aceasta este o veste foarte bună, deoarece se poate evita oprirea completă a centralei într-una dintre zilele cu cel mai mare consum”, a adăugat el.

„Cele mai critice cinci zile încep acum”

Mare parte a Europei a fost afectată de caniculă și secetă prelungite, ceea ce a dus la scăderea nivelului râurilor și a stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu apă, transportul fluvial și producția de energie electrică.

„Cele mai critice cinci zile încep acum… Rețeaua energetică și aprovizionarea cu apă sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari”, a declarat Magyar într-un videoclip publicat pe Facebook.

Pe măsură ce centrala nucleară de la Paks este oprită treptat, Ungaria își va spori dependența de importuri, întrucât se preconizează că valul de căldură va duce la o cerere crescută de energie electrică.

Magyar a declarat luni că reducerile voluntare ale consumului de energie electrică de către gospodării și companii, efectuate în urma unui apel al guvernului, au redus cererea cu 700 MW duminică, echivalentul producției a unui reactor și jumătate de la Paks, ușurând semnificativ presiunea asupra rețelei electrice.

Pe lângă reducerile voluntare ale altor companii, compania farmaceutică Richter a anunțat luni că își va reduce consumul de energie electrică cu peste 50% în următoarele trei săptămâni și a oferit zilnic 4 MW de energie electrică produsă de parcul său de energie solară.

Ce se întâmplă în România

În România, Nuclearelectrica a oprit Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă iar guvernul a mobilizat armata, care a aruncat în aer stânca Pârjoaia pentru ca fluxul de pe Dunăre să asigure alimentarea optimă a centralei nucleare de la Cernavodă, astfel încât să nu fie închis și Reactorul 2.

Mobilizarea militarilor a avut loc în contextul scăderii debitului Dunării la 1.400 mc/s, aproape de minimul istoric din 1985.

Din cauza secetei, guvernul a declarat stare de alertă pentru luna august, alocând 7 milioane de lei pentru lucrări de urgență.

De asemenea, a dispus măsuri pentru creşterea producţiei şi a importului de energie electrică.

Nuclearelectrica a anunţat, luni la prânz, că achiziţionează energie electrică din Ucraina cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova.

Bulgarii nu închid centrala nucelară de la Kozlodui

În Bulgaria, cele două unități operaționale al centralei nucleare bulgare Kozlodui NPP continuă să funcționeze normal, în pofida nivelului scăzut record al apelor Dunării, a anunțat Ministerul Energiei de la Sofia, informează Novinite, scrie Agerpres.

Experții din energie citați de minister estimează că nu va fi nevoie, cel puțin trei săptămâni, de o reducere semnificativă a capacității de generare la Kozlodui, dacă nivelul apelor Dunării continuă să scadă la rata medie înregistrată săptămâna trecută.

De asemenea, autoritățile de la Sofia mențin constant comunicarea la nivel înalt cu omologii din Serbia și România, care monitorizează evoluțiile hidrologice și potențialul impact asupra infrastructurii energetice din regiune.

Și ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, a anunțat duminică că nivelul scăzut record al apelor Dunării determinat de secetă a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate. În Serbia, termocentralele asigură aproximativ 70% din energia electrică, în timp ce hidrocentralele furnizează 30%.

Meteorologii sârbi estimează că nu vor exista precipitații semnificative de-a lungul cursului fluviului în următoarele cinci sau șase săptămâni, în timp ce consumul crește pe fondul utilizării sistemelor de aer condiționat în timpul unui nou val de căldură extremă.