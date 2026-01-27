Reduceri de taxe pentru puburile din Marea Britanie. Măsură anunțată după ce parlamentarii laburiști au fost amenințați cu interdicția intrării în localuri

Guvernul britanic a anunţat marţi un pachet de sprijin pentru pub-uri şi localuri cu muzică live, revenind asupra creşterilor de impozite pe proprietate anunţate anul trecut, care au lăsat industria ospitalităţii în dificultate, transmite Reuters, preluată de Agepres.

Chiar dacă suferă de un declin pe termen lung, provocat de schimbarea obiceiurilor de consum şi a demografie, pub-urile îşi păstrează un rol vechi de secole în ţesătura socială a comunităţilor şi în identitatea naţională a Marii Britanii.

Creşterile planificate ale impozitelor pe proprietăţile comerciale, anunţate în bugetul din noiembrie, au provocat un val de critici, inclusiv avertismente privind închideri masive, iar un grup de peste 1.000 de proprietari de pub-uri au interzis accesul parlamentarilor din Partidul Laburist în spaţiile lor.

British Beer and Pub Association a avertizat că 15.000 de locuri de muncă ar putea fi în pericol din cauza schimbărilor, deoarece aproximativ 5.000 de pub-uri mai mici ar fi vizate, pentru prima dată, de impozitul pe afaceri. Pachetul anunţat marţi ar oferi pub-urilor o reducere de 15% la impozitul pe afaceri şi această reducere ar urma să fie valabilă timp de doi ani.

„Acest sprijin este în valoare de 1.650 de lire sterline (2.266 dolari) pentru un pub mediu doar anul viitor şi va însemna că aproximativ trei sferturi din pub-uri vor vedea cum facturile lor fie scad, fie vor rămân la fel anul viitor”, a declarat ministrul Trezoreriei, Daniel Tomlinson.

Guvernul de la Londra semnalase încă de începutul acestei luni că va încerca să atenueze lovitura pentru pub-uri. Marţi, a anunţat, de asemenea, că va revizui modul în care hotelurile sunt evaluate pentru calcularea taxelor, ceea ce evoca posibilitatea unor noi relaxări.

Atenuarea creşterii impozitelor pentru pub-uri este cea mai recentă dintr-o serie de reveniri parţiale sau totale din partea guvernului prim-ministrului Keir Starmer, care, în încercarea de a revigora o economie lentă şi a creşte în sondaje, caută modalităţi prin care să echilibreze bugetul şi să îmbunătăţească serviciile publice. Printre schimbările anterioare de direcţie, determinate de presiunea din interiorul propriului partid şi direct din partea alegătorilor, se numără un plan de creştere a impozitelor pentru fermieri, reducerea cheltuielilor cu asistenţa socială şi reducerea subvenţiilor la facturile de energie pentru persoanele în vârstă.